0553 313 94 23

Almanya'da ekonomik güven temmuzda geriledi

Ülkede ZEW Ekonomik Güven Endeksi, temmuzda eksi 21,1'den eksi 24,5'e geriledi - ZEW Başkanı Wambach:- "Özellikle Alman fabrika siparişlerindeki olumsuz eğilim, muhtemel analistlerin kötümser kalmalarını destekledi"

16 Temmuz 2019 Salı 13:28
Almanya'da ekonomik güven temmuzda geriledi

BERLİN (AA) - Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW) Ekonomik Güven Endeksi, Almanya'da, temmuzda geçen aya göre 3,4 puan azalarak eksi 24,5 puana geriledi.

Merkezi Almanya'nın Mannheim kentinde bulunan ZEW'den yapılan açıklamaya göre, kurumsal yatırımcı ve analistlerin ekonomiye duyduğu güveni ölçen ZEW Ekonomik Güven Endeksi, Almanya'da temmuzda bir önceki aya kıyasla 3,4 puan azaldı.

Haziranda eksi 21,1 puan olan endeks, bu ay eksi 24,5 puan seviyesine indi. Endeksin 21,8 puan olan uzun vadeli ortalamasının çok altında kalması dikkati çekti. Piyasa beklentisi endeksin temmuzda eksi 22 olması yönündeydi.

Almanya'da temmuz ayı Cari Durum Endeksi ise hazirana kıyasla 8,9 puan azalarak eksi 1,1 puana indi. Endeksin 2010’dan beri ilk defa sıfırın altına inmesi dikkati çekti.

Finansal piyasa uzmanlarının Avro Bölgesi'nin ekonomik gelişimi hakkındaki değerlendirmeleri de düştü. Söz konusu gösterge, 0,1 puan azalarak 20,3 puana geriledi.

Avro Bölgesi’ndeki mevcut ekonomik durum göstergesi de 6,9 puan gerileyerek 10,6 puana düştü.

ZEW Başkanı Prof. Dr. Achim Wambach, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Özellikle Alman fabrika siparişlerindeki olumsuz eğilim, muhtemel analistlerin kötümser kalmalarını destekledi. İran ve Batı arasındaki ihtilaflar artıyor. ABD ve Çin arasında devam eden ticaret anlaşmazlığı da sadece Çin ekonomisinin gelişmesi üzerinde yük olmuyor. Brexit konusundaki belirsizlikler de devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Endekse ilişkin anket, 5-15 Temmuz'da 189 analistin katılımıyla gerçekleştirildi. Ankete katılanlara, gelecek 6 aya ilişkin beklentileri soruldu.


- Bundesbank, Alman ekonomisinin ikinci çeyrekte hafif küçülmesini bekliyor


Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), bu yılın birinci çeyreğinde büyümeye katkıda bulunan özel faktörlerin sona ermeye başladığına dikkati çekerek, Alman ekonomisinin ikinci çeyrekte hafif küçüleceği tahmininde bulunmuştu.

Brexit belirsizliği, ABD-Çin ticaret ilişkileri, otomobil sektöründeki yavaşlama ve yumuşak küresel talep ihracata dayalı Alman ekonomisini etkilemeye devam ederken, Alman hükümeti, 17 Nisan'da, bu yıl için daha önce yüzde 1 olarak açıklanan büyüme beklentisini yüzde 0,5'e düşürdü.

Bundesbank ise 7 Haziran'da Almanya'nın bu yıl için büyüme tahminini yüzde 1,6'dan yüzde 0,6'ya düşürmüştü.



Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 13:28
  1. Almanya
  2. Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi
  3. Güven endeksi
  4. ZEW

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    “Melikgazi’den Kamu Kurumlar Arası Dayanışma ve İşbirliği Örneği”
    1. “Melikgazi’den Kamu Kurumlar Arası..
    2. Sivas’ta ‘ Açık Hava Sinema Günleri’..
    3. Gazişehir Gaziantep'te yeni sezon..
    4. Münih’te çifte zafer
    5. AK Partili isimden Ali Babacan'a yeni..
    6. FETÖ'nün sözde "Kozan imamı"na hapis..
    7. Kritik tatbikat! Yunanistan’ın s-400..
    8. İBB'den dolandırıcılık uyarısı
    9. Rize'de kuş yavrusu, vinç yardımıyla..
    10. Son hedik ustası toprağa verildi
    11. Çavuşoğlu, Kuzey Makedonya Başbakanı..
    12. Antalya'da uçurumda erkek cesedi bulundu
    13. Başkan Kavuş: “Önceliğimiz sorunlu..
    14. Türk gemisine saldırı! Çok sayıda Türk..
    15. Amasya'da traktör dereye devrildi: 3..
    16. Yalnız yaşayan yaşlı adamın evinde..
    17. Eskişehir'de trafikte hamile kadının..
    18. İstanbul'da kurban hazırlıkları
    19. CHP'den "TÜİK'in iş gücü..
    20. Bingöl’de KKKA şüphesiyle bir kişi..
    21. Freni boşalan kamyon 8 aracı biçti
    22. Gündüz: “Halkın ortak vurgusunun..
    23. Başpehlivan Ali Gürbüz AESOB’da
    24. Şehir hastanesine ücretsiz servis
    25. Malatya F-35 savaş uçaklarına hazır
    26. Birevim ev teslimat sayıları her geçen..
    27. Isparta’da otomobilin çarptığı domuz..
    28. “15 Temmuz Futbol Turnuvasında ödüller..
    29. Onlar için çok okuyan değil çok gezen..
    30. Hırsızlar bu kez mezarlığa dadandı
    Ahmet Davutoğlu: Bu acı tecrübeyi tekrar yaşatmak isteyenler bilsinler ki...
    Ahmet Davutoğlu: Bu acı tecrübeyi tekrar yaşatmak isteyenler bilsinler ki...
    Kulisleri sarsan bomba iddia! Eski MHP'li isim, Ali Babacan'ın partisine katılacak
    Kulisleri sarsan bomba iddia! Eski MHP'li isim, Ali Babacan'ın partisine katılacak
    İmamoğlu’nun kozmik oda şaibesi sürüyor
    İmamoğlu’nun kozmik oda şaibesi sürüyor
    CHP'li vekil 15 Temmuz oturumunda Erdoğan'a saldırdı! Bostancı'dan muhteşem cevap
    CHP'li vekil 15 Temmuz oturumunda Erdoğan'a saldırdı! Bostancı'dan muhteşem cevap
    Bütün ülke şokta! Havalimanının hangarında füze bulundu
    Bütün ülke şokta! Havalimanının hangarında füze bulundu

    Günün Karikatürü

    15 Temmuz 2019
    İspanya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Arkası gelebilir, iki kez düşünülmeli
    İspanya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Arkası gelebilir, iki kez düşünülmeli
    CHP'li vekil Erdoğan'a kin kustu! Meclis'i karıştıran sözler
    CHP'li vekil Erdoğan'a kin kustu! Meclis'i karıştıran sözler