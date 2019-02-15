0553 313 94 23

Almanya'da "Dualı Gömlekler Sergisi"

15 Şubat 2019 Cuma 20:03
Almanya'da "Dualı Gömlekler Sergisi"

KÖLN (AA) - Almanya'nın Köln kentinde, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Merkezi'nde "Dualı Gömlekler Sergisi" açıldı.

DİTİB Köln Merkez Camisi Sergi Salonu'nda tezhip sanatçısı Ayşe Vanlıoğlu ve hat sanatçısı Mehmet Vanlıoğlu tarafından hazırlanan ve 26 eserin yer aldığı serginin açılışını, Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes ve DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen yaptı.

Başkonsolos Erciyes, yaptığı konuşmada, serginin hem estetik hem de edebi açıdan ne kadar zengin bir kültüre sahip olunduğunun bir yansıması şeklinde niteleyerek, "Bu sayede ecdadımızın ne kadar gelişmiş bir kültürel ve sanatsal birikim sahibi olduğunu görmüş oluyoruz. Bunların yaşatılması ve bu güne aktarılması da çok önemli. Bu eserleri sunarken hem tarihi yansıtmışlar, hem de kendi birikimlerini ve yorumlarını da katmışlar. O da sergiye ayrı bir güzellik katmış." dedi.

Tezhip sanatçısı Ayşe Vanlıoğlu da açılışın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 kişilik çalışma grubuyla sergiyi hazırlarken, çıkış noktalarının şifa niyetine yazılan Kaside-i Bürde olduğunu belirterek, "Bu çalışmayı tarihi bir aktarım olarak düşünüyorum. Biz bunu tarihte insanların yaptığı gibi ebced hesabı, ay güneş hesabı ile yapmadık, biz bunu sanatsal olarak bu güne aktardık. Bu bizim ilk sergimiz ve bundan sonra farklı yerlerde sergiler planlıyoruz." ifadesini kullandı.

Sergi 17 Şubat'a kadar gezilebilecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 20:03
  1. Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB)
  2. Dualı Gömlekler Sergisi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Alex de Souza, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ni ziyaret etti
    1. Alex de Souza, Fenerbahçe Can Bartu..
    2. Tacik muhalif lider Gadoyev ülkesine..
    3. BM'den ürperten Güney Sudan raporu
    4. Tacikistan'ın kamu borcu GSYH'nin..
    5. Afjet Afyonspor’da Giresunspor maçı..
    6. "Irak, Türkiye'nin terörle..
    7. Bakan Kurum'dan "Bundan sonra 4-5 katı..
    8. ABD'den Venezuela yönetimine yeni..
    9. "Futbolun bütün meseleleri tüm..
    10. Cammu Keşmir'deki saldırı
    11. GÜNCELLEME - İsrail askerleri Gazze..
    12. Trump’tan Meksika duvarı için ‘Ulusal..
    13. "Amacımız tüm tesislerimizin 7/24 açık..
    14. Cenaze dönüşü kaza: 6 yaralı
    15. İzmir'de ölü yunus sahile vurdu
    16. Kahramanmaraş’ta uyuşturucu..
    17. Uşak’taki davada FETÖ’nün sözde..
    18. Bakan Varank Diyarbakır’da iş..
    19. Dünyadaki çatışmalar yılda 100 bin..
    20. CHP'de bir istifa daha!
    21. Diasporadaki Filistinli alimler..
    22. AP Katalan liderin konferansını iptal..
    23. İsveç'te "İsrail mallarını alma boykot..
    24. Iraklı yetkililer Esed rejimiyle sınır..
    25. GÜNCELLEME - Şehit polis memuru için..
    26. Almanya'da "Dualı Gömlekler Sergisi"
    27. FETÖ’den gözaltına alınan 18 polis..
    28. El Bab polisine araç desteği
    29. Türk askerinden Bosnalı gazilere..
    30. İtalya'da aşırı sağ partiden "AB'den..
    Eşine 'Pantolununu çıkar' diyen memura küfretti, hayatı karardı
    Eşine 'Pantolununu çıkar' diyen memura küfretti, hayatı karardı
    MEB'den skandal üstüne skandal! ETCEP bitti yoga başladı
    MEB'den skandal üstüne skandal! ETCEP bitti yoga başladı
    Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
    Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
    Karadut pekmezinin sağlığa çeşitli faydaları
    Karadut pekmezinin sağlığa çeşitli faydaları
    Türkiye'den bir 'bor' hamlesi daha!
    Türkiye'den bir 'bor' hamlesi daha!

    Günün Karikatürü

    15 Şubat 2019
    Seçim öncesi CHP'ye büyük şok! AK Partili aday hepsini satın aldı
    Seçim öncesi CHP'ye büyük şok! AK Partili aday hepsini satın aldı
    Emine Erdoğan himayesine aldı! 2023'te tüm Türkiye'de olacak
    Emine Erdoğan himayesine aldı! 2023'te tüm Türkiye'de olacak