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Almanya'da "Dua ile birlikte okula başlıyorum" etkinliği

Berlin Şehitlik Camisi'nde düzenlenen etkinliğe 1. sınıfa başlayacak 90 çocuk katıldı

18 Ağustos 2019 Pazar 20:12
Almanya'da "Dua ile birlikte okula başlıyorum" etkinliği

BERLİN (AA) - Almanya'nın başkenti Berlin'de okula başlayan öğrenciler için dua programı düzenlendi.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Berlin Eyalet Teşkilatı tarafından yeni eğitim öğretim yılının başlaması sebebiyle Şehitlik Camisi'nde düzenlenen "Dua ile birlikte okula başlıyorum" adlı programa 1. sınıfa gidecek 90 çocuk katıldı.

Berlin Din Hizmetleri Ataşe Yardımcısı Mehmet Acar, burada yaptığı konuşmada, bu yıl Berlin'de okula yeni başlayan çocuklar için 9'uncu kez dua programı düzenlediklerini belirterek, DİTİB olarak bu programı geleneksel hale getirdiklerini söyledi.

DİTİB Berlin Eyalet Teşkilatı Başkanı Fatih Eroğlu da "Çocuklarımız büyüdüğünde bugünü hatırlayarak 'okula camide besmeleyle ve dua ile başladık diyecekler' inşallah." dedi.

Çocukların ana dilini iyi bildiklerinde Almancayı da rahatlıkla öğreneceklerini vurgulayan Eroğlu, velilere, çocuklarını Türkçe derslerine göndermeleri çağrısı yaptı.

Eroğlu, Türkiye'nin Berlin Başkonsolosluğuna bağlı öğretmenlerin, birçok okulda Türkçe dersi verdiğini hatırlattı.

Türkçe derslerinin yanı sıra birçok okulda çeşitli kuruluşlar tarafından din dersi verildiğinin de altını çizen Eroğlu, velilerden, Berlin eyaletinde İslam Federasyonu'nun verdiği din derslerine çocuklarını yollamalarını istedi.

Velilerin ve çeşitli camilerde görev yapan imamların katılımıyla düzenlenen etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahilerin okunması, dua edilmesi ve öğrencilere hediye dağıtımıyla sona erdi.

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Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 20:12
  1. Almanya
  2. Berlin
  3. dua programı
  4. Öğrenciler
  5. SEHITLIK CAMI

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