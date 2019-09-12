Almanya'da dizel yasakları Köln'deki bazı bölgelerde dizel araçlara yönelik planlanan sürüş yasağı revize edilerek uygulanacak

KÖLN (AA) - Almanya'da Münster Yüksek İdare Mahkemesi, hava kirliliğiyle mücadele için Köln kentindeki bazı yollarda eski dizel araçlara yönelik uygulanan sürüş yasağının revize edilerek uygulanması gerektiğine karar verdi. Mahkeme, dizel araçlara yönelik uygulanan sürüş yasağının uygulanmasına hükmetti. Karara göre, Köln şehir idaresinin, birkaç ay içinde, hangi yollarda ne tür araçların yasaklanması gerektiğini belirlemesi gerekiyor. İdare, hava kirliliği sınırının aşıldığının tespit edilmesi durumunda, Clevisch Ring, Justinian Caddesi, Luxemburger Caddesi ve Neumarkt'a dizel motorlu araçlara yönelik planlanan yasak uygulanacak. Federal Çevre Dairesi, geçen yıl Almanya'nın en az 35 kentinde hava kirliliğine yol açan azot dioksit değerlerinin sınır değerin üzerinde olduğunu açıklamıştı. Kirliliğin en büyük nedeni ise eski dizel motorlu araçlar olarak gösterilmişti.



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