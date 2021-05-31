Almanya’da DİTİB’in katıldığı İslam din dersi komisyonu yeniden düzenleniyor

Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) temsilcileri yıllarca askıya alınan işbirliğinin ardından yeniden İslam Din Dersi Komisyonuna katılacak. Eğitim Bakanı Yvonne Gebauer (FDP) birkaç gün önce, önceki danışma kurulunun yerine geçecek yeni komisyon modeli için altı İslami kuruluşla işbirliği yapılacağını açıklamıştı. Bu yeni düzenlemeye yönelik eleştiriler sürüyor.

Komisyon, İslam Din Dersleri için kiliselerin Katolik ve Protestan Din Dersleri’ndeki yetki ve katılımına benzer şekilde temsil görevi gerçekleştirecek. Yeni komisyonun üyeleri DİTİB’in yanı sıra Fas Cemaat İttifakı (BMG), Almanya Boşnak İslam Cemaati (IGBD), Kuzey Ren-Vestfalya İslam Dinî Cemaati (IRG, NRW), Almanya İslam Arnavut Merkezler Birliği (UIAZD) ve İslam Kültür Merkezleri (VIKZ). Eski komisyonun bir parçası olan Almanya’daki Müslümanlar Merkez Konseyi (ZMD) ise artık komisyonda yer almıyor.

Bakanlığa göre, DİTİB KRV, İslam Din Dersi için “ne devlet yetkililerinin ne de DİTİB çalışanlarının ait olmaması gereken” bölgesel birlik bünyesinde özel bir komisyon oluşturdu. İşbirliği yapabilmek için, tüzüklerde yapılacak değişiklikler “belirleyici bir faktör” oldu. DİTİB’in Türkiye’ye bağlı olan bir organizasyon olduğu görüşüne sahip Yeşiller Partisi siyasetçisi Cem Özdemir’den konuyla ilgili eleştiri geldi: “Anayasa çerçevesinde Almanya’da yaşayan Müslümanların temsil edilmesine ihtiyacımız var.”

KRV İçişleri Bakanı Reul İşbirliğini Savundu

Kuzey Ren-Vestfalya İçişleri Bakanı Herbert Reul (CDU) ise eyalet hükümetini DİTİB ile yapılan son anlaşmaya yönelik artan eleştirilere karşı savunuyor. Reul, konuyla ilgili “Okul bakanı, DİTİB’in kendisini özellikle bizim için önemli olan şeylere adaması için müzakere etti ve düzenlemeler yaptı.” açıklamasında bulundu. Daha önceki yıllarda KRV, sözde DİTİB’in Ankara’ya yakınlığı nedeniyle okul sektöründe de Türk İslam Birliği ile işbirliğini askıya almıştı. Eğitim Bakanı Gebauer’e göre, DİTİB son zamanlarda “içeride ama aynı zamanda kamuoyunda” ve “devletten uzak” olduğunu kanıtlamış durumda gözüküyor.

“Bilimsel ve Nesnel Söylem Yeteneğinde Eksiklik Var”

DİTİB yaptığı açıklamada İslam Din Dersi kapsamında yapılan eleştirilerin tamamını reddediyor. Düsseldorf DİTİB bölgesinin cuma günü yaptığı yayımladığı bildiride, “Hiç var olmayan ve olmayacak olan sözde yabancı ülkelerden bir etki”den söz edildiği belirtiliyor. Yapılan “siyasi ve hararetli iddiaların” yanlış iddialar olduğu vurgulanıyor. DİTİB’e göre, “yanlış ve zaten yalanlanmış iddiaların tekrarlanmasında şaşırtıcı bir süreklilik” var.

Müslüman toplulukların barışçıl ve çeşitli bir topluma, Müslüman vatandaşların dini ihtiyaçlarının karşılanmasına ve anayasal olarak sağlanan sorumluluk alanlarının kullanılmasına katkıda bulunduklarını belirten bildiride, tüm bunlara rağmen DİTİB’in asılsız suçlamalara maruz kaldığı vurgulanıyor.

Almanya’da İslam Din Dersi federal eyaletler tarafından organize ediliyor. Şu an 260 okulda yaklaşık 22 bin öğrenci üç yüz öğretmenden İslam Din Dersi (Alm. İslamischer Religionsunterricht) görüyor.