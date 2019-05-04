Almanya'da DİTİB Bramsche Eyüp Sultan Camisi açıldı

KÖLN (AA) - Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletindeki Bramsche kentinde, Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Eyüp Sultan Camisi ibadete açıldı.

Bramsche Belediye Başkanı Heiner Pahlmann, caminin din görevlisi Mehmet Demirci'nin Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan açılış töreninde, caminin barışa ve huzura katkı sağlayacağını söyledi.

Pahlmann, "Sizler bizim şehrimizin vazgeçilmez ve köklü bir parçası olmakla birlikte, çok kültürlü şehrimize renk katmaktasınız. Burası sizler için dininizi ve geleneklerinizi yaşayabileceğiniz ve yaşatabileceğiniz bir yerdir. Burası Müslüman kimliğinizi yaşayabileceğiniz bir yerdir." dedi.

Caminin diğer milletlerden olan Müslümanlar ve Bramsche-Hesepe'deki mülteci kampında bulunan Müslümanlar için de önemli bir buluşma merkezi olduğunu belirten Pahlmann, "Buranın kapısı diğer dinlere mensup olanlar için de açıktır." ifadesini kullandı.

- "Camilerimiz, bulundukları yerlerde uyumun merkezi olma işlevini yürüttüler"

DİTİB Genel Başkan Vekili Ahmet Dilek de caminin açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Almanya'daki camilerin Türkiye'deki camilerden farklı bir takım fonksiyonları da bulunduğunu ifade eden Dilek, "Almanya'daki camilerimiz örnektir aslında. Hayata dair her şey vardır camilerimizde, kadınlar kolundan gençlik koluna, veliler koluna kadar. Yani camilerimiz toplumunun ihtiyaç duyduğu bütün sosyal hizmetlerin yürütüldüğü merkezler durumundadır." diye konuştu.

Camileri korumanın, gözetmenin, yaşatmanın ve desteklemenin buradaki toplumun çok önemli bir vazifesi olduğunu vurgulayan Dilek, şunları kaydetti:

"DİTİB, Almanya'da 900'ün üzerinde derneği ile Müslümanlara hizmet sunan ve 40 yılı aşan hizmet hikayesi olan bir teşkilattır. Camilerimiz her zaman bulundukları yerlerde birleşmenin, kaynaşmanın, uyumun merkezi olma işlevini yürüttüler. İnşallah kıyamete kadar bu müesseseler, bulundukları yerlere ve uyuma katkı sunma açısından hizmetleri yürütmeye de devam edeceklerdir."



Açılışa, Cami Derneği Başkanı Ahmet Irmak, Hannover Dini Danışma Kurulu Başkanı Hüseyin Köftürcü, Niedersachsen ve Bremen DİTİB Eyalet Birliği Başkanı Ali İhsan Ünlü, DİTİB'in bölge dernek başkanları, Osnabrück Emniyet Müdürü Andrea Menke, bürokratlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve cami cemaati katıldı.