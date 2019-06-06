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Almanya’da diplomatik araçta 70 kilo eroin ele geçirildi

Almanya ile Çek Cumhuriyeti birbirine bağlayan otoyolda yer alan Bad Gottleuba gümrüğünde diplomatik plakalı bir araçta 70 kilo eroin maddesi ele geçirildi.

06 Haziran 2019 Perşembe 10:44
Almanya’da diplomatik araçta 70 kilo eroin ele geçirildi

Almanya ile Çek Cumhuriyeti birbirine bağlayan otoyolda yer alan Bad Gottleuba gümrüğünde diplomatik plakalı bir araçta 70 kilo eroin maddesi ele geçirildi.


Almanya ile Çek Cumhuriyeti birbirine bağlayan 7 numaralı otoyolun üzerindeki Bad Gottleuba gümrüğünde diplomatik plakalı bir araçta 70 kili eroin maddesi ele geçirildi. Moğolistan vatandaşları oldukları belirlenen diplomatlar gözaltına alındı. Gümrük memurları aracı arama taleplerini diplomat oldukları için reddetti.Gümrük yetkilileri Berlin’deki dışişleriyle bağlantıya geçerek, aracın ve içindeki kişilerin Almanya’da bir akreditasyonları olmadığı anlaşıldı. Araçta yapılan araştırma sonrasında her biri 500 gram eroin olmak üzere içinde toplam 140 paket olan 2 bavul bulundu. Eroinin piyasa satış değeri en az 3 milyon euro olduğu bildirildi.



Bild gazetesi diplomatik aracın Türkiye’ye ait olduğunu yazdı


Diplomatik araçta 70 kilo eroinin yakalanmasını haber yapan Alman Bild gazetesinin aracı Türk diplomatik aracı olarak vermesine Berlin Türk Büyükelçiliği, “Uyuşturucu ile yakalanan aracın ne Türk diplomatlarla ne de Türk misyonunun kullandığı herhangi bir araçla alakası yoktur. Yakalanan araç Türkiye de görev yapan Moğol diplomatlarının aracı olduğunu haberde kasıtlı olarak olayı Türkiye ile bağlantılı gibi gösterilmeye çalışılması çirkin bir yaklaşımdır. Konuyla ilgili resmi girişimlerde bulunduk” denildi.

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Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 10:44
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