0553 313 94 23

Alman Yüksek Mahkemesi'nden DHKP-C'li teröriste 5 yıl hapis

Almanya'da Hamburg Eyalet Mahkemesi'nde yargılanan 47 yaşındaki DHKP-C'li terörist, 5 yıl hapse mahkum edildi.

27 Haziran 2019 Perşembe 16:45
Alman Yüksek Mahkemesi'nden DHKP-C'li teröriste 5 yıl hapis

Almanya'da DHKP-C'li terörist 5 yıl hapisle cezalandırıldı.

Hamburg Eyalet Yüksek Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında, 47 yaşındaki sanığa, "yabancı bir terör örgütü yöneticisi" suçlamasıyla 5 yıl hapis cezası verildi.

Savcılık, bir yıldan fazla süren davada, söz konusu DHKP-C'linin 2002'den itibaren Belçika, Hollanda ve Almanya'da terör örgütünün üst düzey yöneticisi olmakla suçlandığını açıkladı.

Teröristin Belçika'nın Lüttich kentinde 2017'de yakalandığı ve Almanya'ya iade edildiği öğrenildi.

DHKP-C, Almanya'da 1998'den beri yasaklı örgütler arasında yer alıyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 16:45
  1. Almanya
  2. Hamburg Eyalet Yüksek Mahkemesi
  3. DHKP-C'li terörist
  4. Hapis cezası

YORUM YAZ

  • turkturk21 dk önce
    UTANMAZLAR O TERORISTLERI ALDINIZ ULKEY ESIMDI HAPSEMI ATIYOMNUZ SIZDE DEMOKRASI YOK MU HAA ALCAKLAR..

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

BAKAB’ın yeni Başkanı Dr. Faruk Özlü oldu
  1. BAKAB’ın yeni Başkanı Dr. Faruk Özlü..
  2. O polislere başarı belgesi
  3. TBMM Hayvan Haklarının Araştırılması..
  4. Korkuteli’nde anız ve ekin yangını
  5. Sporda şiddet kanun teklifi Adalet..
  6. Nihat Genç'ten İmamoğlu'na bomba soru:..
  7. AYK ve TTK’dan Kuzey Kıbrıs Türk..
  8. Aydın’da büyük göçmen operasyonu!
  9. Kaymakamın acı günü
  10. Jandarma 25 bin liralık elektronik..
  11. 121 personelle 21 adrese eş zamanlı..
  12. Kars’ta kablo hırsızları yakayı ele..
  13. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı..
  14. Bakan Selçuk STK temsilcileri,..
  15. Savcı Akyüz Manyas’ta göreve başladı
  16. Balıkesirspor yönetimi Vali Yazıcı’yı..
  17. Belediye başkanları Gebze esnafını..
  18. Atatürk Stadyumu yeni sezona..
  19. Yüreğir’de park ve yeşil alanların..
  20. Sporda Şiddet ve Düzensizliğin..
  21. Serbest piyasada altın fiyatları
  22. Saman indirirken römorktan düştü
  23. Avrupalı gençler Şanlıurfa’da
  24. Şamlı Panayırı’na binler akın etti
  25. Engelli kızın düğün hayali gerçek oldu
  26. Başkan Vergili muhtarlarla ilk..
  27. Nilüfer Belediyesi’nin kültürel..
  28. Başkan Çakmak başarılı öğrencileri..
  29. Suyun önemi yeni nesillere aşılanıyor
  30. Başkan Aydar, depremin sembolü..
Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
Binali Yıldırım sessizliğini bozdu!
Binali Yıldırım sessizliğini bozdu!
Bomba iddia! “Gül ve Babacan, ünlü ekonomisti parti kurucusu yapacak”
Bomba iddia! “Gül ve Babacan, ünlü ekonomisti parti kurucusu yapacak”
Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar
Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar
İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına Kılıçdaroğlu’ndan hasetli cevap!
İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına Kılıçdaroğlu’ndan hasetli cevap!

Günün Karikatürü

27 Haziran 2019
İmamoğlu, Yıldırım'ın açıklamasını böyle dinledi
İmamoğlu, Yıldırım'ın açıklamasını böyle dinledi
Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!
Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!