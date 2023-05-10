Almanya’da demokrasi düşmanları arttı

FEDERAL İçişleri Bakanı Nancy Faeser ile Federal Kriminal Dairesi Başkanı Holger Münch, Berlin’de ortaklaşa düzenledikleri basın toplantısında Almanya’da geçen yıl politik motifli 58 bin 916 suç işlendiğinin belirlendiğini açıkladılar. Ortaklaşa hazırlanan raporda, geçen yıl aşırı sağ motifli 23 bin 493 suç işlendiği ve bunun bir yıl öncesine göre yüzde 6.96 artış anlamına geldiği yer aldı. Raporda ayrıca yüzde 31 civarında düşüş olmasına rağmen aşırı sol motifli 6 bin 976 suç işlendiği belirtildi. Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü savaşı ve İran’daki iç sürtüşmeleri protestolar başta olmak üzere geçen yıl Almanya’da yabancı ideoloji motifli 3 bin 886 suç işlendiği de kaydedildi.

IRKÇILIK YÜZDE 15 ARTTI

Öte yandan Şiddet Kurbanlarına Danışmanlık yerleri tarafından açıklanan bir raporda da, Almanya’da 2022 yılında ırkçılık, Yahudi ve yabancı düşmanlığı motifli saldırı sayısında yüzde 15 civarında artış olduğuna dikkat çekildi. Özellikle eski Doğu Almanya sınırları içindeki yeni eyaletler ile Berlin’de, göçmen ve Yahudi kökenliler ile siyahilere ve eşcinsellere dönük politik motifli 2 bin 903 saldırıda bulunulduğu ve 2 bin 871 kişinin bu saldırılara hedef olduğu belirtildi.

‘KESİNLİKLE GÖZ YUMMAYACAĞIZ’

8 Aralık 2021 tarihinde göreve geldikten kısa bir süre sonra Almanya’da demokrasinin ve demokratik hukuk devletinin korunması için tüm imkânları kullanacağına dair söz veren Faeser, bu sözünün arkasında durduğunun altını çizdi. Faeser, işlenen suç sayısında düşüş olmasına rağmen aşırı solcuların da Almanya’yı ve Alman Anayasası’nı tanımayan ve ‘Reichsbürger’ (İmparatorluk Yurttaşları) adı altında bir araya gelen aşırı sağcıların da ciddi bir tehlike oluşturduklarını söyledi. Bu ülkede insanların özgür bir şekilde yaşamasına zarar verecek her türlü girişimlere karşı olduklarını belirten Faeser, “Tehdit ve tehlike kimden ve nereden gelirse gelsin, demokratik hukuk devletini karşısında bulacaktır. Başta demokrasi için büyük bir tehdit ve tehlike teşkil eden aşırı sağcılar olmak üzere, toplumsal bütünlüğü bozmak için kin ve nefret saçan herkese karşı mücadeleyi kararlı bir biçimde sürdüreceğiz” dedi. Son dönemlerde Yahudi düşmanlığının artmasından da endişe duyduğunu ifade eden Bakan Faeser, “Yahudi kökenli yurttaşlarımızı korumak bizim görevimizdir” dedi. 8 Ekim’de Hessen’de yapılacak Eyalet Parlamentosu seçimlerine SPD’nin başbakan adayı olarak katılacak olan Federal İçişleri ve Yurt Bakanı, radikallerin Almanya için de bir tehlike oluşturduğunu söyledi. Radikal terör tehlikesine karşı mücadeleyi hem ulusal hem de uluslararası düzeyde iş birliğini artırarak sürdürmeye kararlı olduklarını da vurguladı.