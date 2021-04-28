Almanya’da dar gelirli ailelere çocuk başına ilave 100 Euro ödenecek

Almanya’da hükümet, koronavirüs yardım programları çerçevesinde bu yılbaşında ödeme kararı aldığı 150 Euroya ilaveten, çocuklu ailelere ek olarak 100 Euro daha ödeyecek. Ödemeler dar gelirli ailelere yapılacak. Sonbaharda ödenmesi planan çocuk yardımları her çocuk başına 100 Euro olarak planlanıyor.

Medyaya yansıyan haberlere göre, dar gelirli ailelere çocuk başına verilecek olan ek 100 Euro, Almanya’daki koalisyon hükümetinin korona yardım paketi çerçevesinde ödenecek. Şu anda devletin eğitim yardımlarından faydalanan aileler bu ek yardıma da müracaat edebilecek.

Almanya’da hükümet bu yıl başlarında çocuk parası alan tüm ailelere 150 Euro ek ödeme planı yapmıştı. 150 Euroluk bu ek ödemelerin mayıs ayı içerisinde ailelere ödeneceği bildirildi.