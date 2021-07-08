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Avrupa Almanya'da Covid-19 salgınında Delta varyantı endişesi artıyor
Avrupa

Almanya'da Covid-19 salgınında Delta varyantı endişesi artıyor

Covid-19’un mutasyona uğramış ve daha bulaşıcı olan Delta varyantı, yayılmaya devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-07-08 22:15:00 -
Almanya'da Covid-19 salgınında Delta varyantı endişesi artıyor

Almanya'da Robert Koch Enstitüsü'nün hazırladığı rapora göre, 21-27 Haziran'da incelenen virüs vakalarının yüzde 59’unda Delta varyantı tespit edildi.

Raporda, Delta varyantının oranının, 14-20 Haziran'da incelenen vakalara göre yaklaşık iki kat arttığına işaret edilerek, Almanya’da şimdi PCR onaylı yeni vakaların üçte ikisinin Delta varyantı olduğunun varsayıldığı belirtildi.

Son 24 saatte 970 kişiye daha virüs tanısı konulmasıyla ülkede, toplam vaka sayısı 3 milyon 733 bin 519'a çıktı.

Son 24 saatte 31 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı sayısı 91 bin 141'e yükseldi. 



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