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Almanya'da çocuk pornografisi içeren fotoğraf bulunduran papaza dava

Saarland eyaletindeki bir Protestan kilisesi papazı hakkında, çocuk pornografisi içerikli fotoğraf bulundurmaktan dava açıldı

31 Temmuz 2019 Çarşamba 12:35
Almanya'da çocuk pornografisi içeren fotoğraf bulunduran papaza dava

BERLİN (AA) - Almanya'nın güney batısındaki Saarland eyaletinde, bir Protestan kilisesi papazı hakkında çocuk pornografisi içeren fotoğraflar bulundurmaktan dava açıldığı bildirildi.

Saarbrücken Savcılığı, söz konusu papaz hakkında çocuk pornografisi içeren fotoğraflar bulundurduğu için dava açıldığını açıkladı.

65 yaşındaki rahibin evinde yapılan arama sırasında bilgisayarında pornografik içerikli fotoğraflar tespit edildiği, papazın bu fotoğrafları mail olarak yollama girişiminde de bulunduğu belirtildi.

Papazın ABD güvenlik makamlarınca tespit edildiği ve Alman makamlarına bildirildiği de ifade edildi.

Rheinland Protestan Kilisesi de papazın açığa alındığını duyurdu, ancak daha fazla bir açıklama yapmaktan kaçındı.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 12:35
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