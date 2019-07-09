0553 313 94 23

Almanya’da camiye yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı

Almanya’nın Köln kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı Merkez Camisine ve Genel Merkezine yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı.

09 Temmuz 2019 Salı 17:51
Almanya’da camiye yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı

Almanya’nın Köln kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı Merkez Camisine ve Genel Merkezine yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı.


Almanya’nın Köln kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Merkezi ve Merkez Cami, bomba ihbarı sebebiyle boşaltılmıştı. İki saat boyunca yapılan aramanın ardından herhangi bir patlayıcı maddenin bulunmadığını söyleyen Köln polisi sözcüsü, kurum çevresinde alınan güvenlik önlemlerinin kaldırıldığını söyledi.


DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen gazetecilere yaptığı açıklamada, "09.30 civarında merkezimize bir elektronik posta geldi. Burada ’halk cephesi’ diye bir örgütün caminin giriş kapısının yakınına bir bomba yerleştirdiğini, plastik patlayıcı yerleştirdiğini ve bunun 11.15’te patlayacağını ve binayı boşaltmamız gerektiğini ifade eden bir mail aldık. Bunun üzerine polise haber verdik, hemen gelip gerekli tedbirleri aldılar, camiyi boşaltıp caddeleri trafiğe kapattılar. Metro ve tramvay seferleri durduruldu. Kokuya duyarlı köpeklerle yapılan arama sonucu herhangi bir şeyin bulunamadığı ifade edildi" dedi.


Türkmen, "Bu ihbarda da polis gerekli takibi yapacaktır. Toplumda korku ve panik yaratmaya çalışanların bu isteklerine karşı durmalıyız. Polisimizle, siyasetimizle, kurumlarımızla toplu bir mücadele içine girmemiz gerektiği artık aşikardır. Bütün terör saldırılarında olduğu gibi biz her zaman barışın, kardeşliğin huzurun yanında olan bir kurumuz" şeklinde konuştu.


DİTİB Köln Merkez Camisi’ni ziyaret ederek olayla ilgili bilgi alan Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes, “Hızlı bir şekilde buraya gelip güvenlik önlemlerini aldığı ve caminin içini ararken de hassasiyet gösterdiği için Köln Polisine teşekkür ediyoruz. Üzücü bir olay. Tesellimiz herhangi bir bombanın çıkmamış olması. Camiler insanların rahatlıkla gelip ibadetlerini gerçekleştirdiği yerler, bu tarz olaylar insanların kendilerini rahatsız hissetmelerini sağlayacağından bizim için endişe kaynağıdır" diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 17:51
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Amasya’da trafik kazası: 5 yaralı
    1. Amasya’da trafik kazası: 5 yaralı
    2. Sanayi Tip Kenevir Yetiştiriciliği ve..
    3. Ayvalık’ta 51 Afgan mülteci yakalandı
    4. TBMM eski Başkanı Cemil Çiçek Edremit..
    5. Kahramanmaraşspor’da beklenmeyen..
    6. Hatay'da otomobildeki patlama
    7. Başarılı öğrenciler Kaymakam Güven’i..
    8. İsrail, İran'ı savaş uçaklarıyla..
    9. Esenyurt ISISO Sanayi Bölgesindeki 3..
    10. Beyazgül UCLG-MEWA kongresi için..
    11. Kurtulmuş, İran'ın Ankara Büyükelçisi..
    12. Latin Amerika esintisi taşıyan bir..
    13. Pendik'te dehşet veren olay! Gündüz..
    14. "Milliyetçi-ülkücü camianın o gün..
    15. Sağanak yağış sele neden oldu
    16. İklimlendirme sektöründen Afrika atağı
    17. "Türkiye'de yapmak istediklerini..
    18. Eski emniyet müdürüne FETÖ’den 13 yıl..
    19. Ev sahibiyle karşılaşan hırsızlık..
    20. Afyonkarahisar’ın Çay ilçesindeki..
    21. Suudi Arabistan'dan hac ibadetinde..
    22. Bingöllüler Derneği’nden Başkan..
    23. Yemen'de işler karışıyor! Husiler 31..
    24. Mandela'nın torunundan İsrail'e..
    25. Başkan Sarıkurt taksi esnafını ağırladı
    26. AB mahkemesinden Belçika'ya yavaş..
    27. Çorlu’da minikler satranç şenliği..
    28. Emre Mor kimdir nereli? Emre Mor..
    29. Almanya’da camiye yapılan bomba ihbarı..
    30. AVM’de "Muhacirden Ensar’a,15 Temmuz..
    Yeni partiyle ilgili bomba gelişme: Gül kabul etmeyince Davutoğlu çekildi
    Yeni partiyle ilgili bomba gelişme: Gül kabul etmeyince Davutoğlu çekildi
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Başkan Erdoğan'dan Yeni Parti cevabı: 'Sırtımızdan hançerlediler'
    Başkan Erdoğan'dan Yeni Parti cevabı: 'Sırtımızdan hançerlediler'
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu

    Günün Karikatürü

    9 Temmuz 2019
    AK Parti'den Ali Babacan açıklaması!
    AK Parti'den Ali Babacan açıklaması!
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler