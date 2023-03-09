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Avrupa Almanya’da camileri basıp kan gölüne çevireceklerdi ‘Muhbir hasta’ yalanı tutmadı
Avrupa

Almanya’da camileri basıp kan gölüne çevireceklerdi ‘Muhbir hasta’ yalanı tutmadı

Camileri basıp ortalığı kan gölüne çevirme planları yapan Somogyi adlı terör grubunu ortaya çıkaran muhbirin ‘Akıl hastası’ olduğu yönündeki iddiayı bilirkişi çürüttü.

Yeniakit Publisher
2023-03-09 11:20:00 -
Almanya’da camileri basıp kan gölüne çevireceklerdi ‘Muhbir hasta’ yalanı tutmadı

Almanya'da 2020 yılında camilere baskın düzenlemeyi planlarken Paul-Ludwig U. adlı muhbirin ortaya çıkardığı Somogyi adlı terör örgütünün Stuttgart Eyalet Yüksek Mahkemesi'nde davası sürüyor. Dava sürecinde örgüt ile ilgili detaylı bilgi verince 'Akli dengesi yerinde değil' diyerek ifadesinin boşa düşürülmesi için ortaya atılan iddia bilirkişiden döndü.

13 YIL HAPİS YATTI

Örgütün 12 üyesinin yargılandığı davada dinlenen bilirkişi, Paul U.'nun akıl hastalığı olmadığını rapor ile ortaya koydu. Bilirkişi, daha önce iki kişiyi rehin alma suçundan 13 yıl hapis yatan ve kapalı psikiyatri kliniğinde de tedavi gören muhbirin, akıl sağlığının yerinde olduğunu ifade etti. 2018'de serbest kalan muhbir, Somogyi terör örgütü içine sızarak ortaya çıkarılmasını sağlamıştı.

İFADELERİ İNANDIRICI

Terör grubu içinde Paul U.'nun aktif rol oynadığı belirtilirken, saldırı planlarının uygulanmasına yardımcı olduğu ve bu bilgilerin polis tarafından bilindiği belirtildi. Polisin verdiği görevi yerine getiren Paul U.'ya haftada 100 euro ödendiği aktarıldı. Öte yandan polis, muhbirin ifadelerinin inandırıcı olduğunu da ifade etti.

Faşist polis Thorsten Wollschlaeger'in evinde yapılan aramada Hitler'in 'Kavgam' kitabı ile gamalı haç ele geçirildi. Polisin, ırkçı terör örgütü Somogyi'ye silah satın almak için para desteği verdiği iddia edildi.

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