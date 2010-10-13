Almanya’da camilere büyük ilgi

Bremen IGMG Şûra Başkanı Mustafa Yavuz, bir cami tanıtımına katılarak ziyaretçilerin sorularını cevapladı. Berlin’de ise, Mevlana ve Ayasofya Camilerinde kilise temsilcilerinin de katıldığı büyük programlar yapıldı. Avrupa genelinde ırkçı ve İslam düşmanı akımlar hızla güç kazanırken, Müslümanlar da toplumun vicdanlı kesimlerine ulaşarak kendilerini anlatıyorlar. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Açık Cami Günü’ne Almanlar büyük ilgi gösterdiler. Açık Cami Günü’nde camileri ziyaret eden misafirler, cami tanıtımları, konferanslar ve tartışmalara katılma imkânı buldular. Misafirler ayrıca çay ve pastalar eşliğinde Müslümanlarla sohbet etme fırsatını yakaladılar. Avrupa genelinde ırkçı ve İslam düşmanı akımlar hızla güç kazanırken, Müslümanlar da toplumun vicdanlı kesimlerine ulaşarak kendilerini anlatıyorlar. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Açık Cami Günü 2010’a (TOM) binin üzerinde cami cemiyeti iştirak etti. Açık Cami Günü bu yıl “Kur’an – 1400 yıldır aktüel ve hayatın içinde” sloganıyla düzenlendi. Açık Cami Günü’nde camileri ziyaret eden misafirler, cami tanıtımları, konferanslar ve tartışmalara katılma imkânı buldular. Misafirler ayrıca çay ve pastalar eşliğinde Müslümanlarla sohbet etme fırsatını yakaladılar. AÇIK CAMİ GÜNLERİNDE



MÜSLÜMANLARI VE CAMİLERİ TANIYORLAR



İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatları da İslam ve Müslümanlar hakkında ve ayrıca Müslümanlara yönelik olumsuz önyargıları kırmak amacıyla Açık Cami Günü’ne iştirak etti. IGMG Açık Cami Günü (TOM) Koordinatörü Ali Mete konuyla ilgili, “Açık Cami Günü’nde ziyaretçiler, en önemlisi Müslümanlarla kişisel kontak kurma imkânı buluyorlar. Kendilerine camilerin çalışmaları hakkında şahsi fikirlerini oluşturma fırsatı sunuluyor. Zira İslam’ın kamuoyundaki olumsuz imajını ancak böyle kişisel kontaklar sayesinde kırabiliriz” şeklinde konuştu. Bremen Fatih Camii’nde yaklaşık 200 ziyaretçi cami tanıtımlarına katıldı. Bremen Şûra Başkanı Mustafa Yavuz bir cami tanıtımına katılarak ziyaretçilerin sorularını cevapladı. Berlin’de ise Mevlana ve Ayasofya Camilerinde kilise temsilcilerinin de katıldığı büyük programlar yapıldı.



ALMAN ANAOKULLARI CAMİLERİ ZİYARET ETTİ



Aynı zamanda çok sayıda anaokulu grupları IGMG Köln Bölgesi’ne bağlı Brühl Camii’ne ziyarette bulunurlarken, Köln Barbaros Camii’nde çok faydalı tartışmalar yapıldı. Köln Bölgesi’nden Yahya Altın, “Açık Cami Günü’nü değerlendiren ziyaretçilerden tahrik edici sorular da gelmesi sevindirici, çünkü onlar bunu merak ettiklerinden yapıyor” tespitinde bulundu. Hannover ve Kuzey Ruhr IGMG Halkla İlişkiler Sorumluları Davut Toklu ve Nihat Köse, Açık Cami Günü’ne olan ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Şehrin Dünya Kültür Mirasına ait olan “Altstadt” kısmında bulunan Goslar Camii, belediye başkanı ve çok sayıda ziyaretçisini ağırlarken, Kuzey Ruhr Bölgesi dâhilinde Bielefeld ve Osnabrück’de büyük programlar tertip edildi. Bu programlara da ilgili vatandaşların yanı sıra siyaset ve dini cemaatlerin temsilcileri katıldı. Açık Cami Günü’nde ziyaretçilerin programlara katılması ve Müslümanlarla kontak kurmasının yanı sıra bilgilendirici materyaller de hizmete sunuldu. Bu yıl Kur’an-ı Kerim konulu “TOM Magazin 2010” dergisinin haricinde cami broşürleri ve hadis broşürleri ziyaretçilere takdim edildi.