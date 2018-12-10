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Almanya'da cami yakınındaki yangına cemaat müdahale etti

Bielefeld kentindeki bir caminin önündeki konteynırda çıkan yangın camiye sıçramadan söndürüldü

10 Aralık 2018 Pazartesi 22:22
Almanya'da cami yakınındaki yangına cemaat müdahale etti

KÖLN (AA) - Almanya'nın Bielefeld kentinde bir caminin önündeki giysi toplama konteynırında çıkan yangına, o sırada camide bulunan cemaat müdahale etti.

İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) teşkilatına bağlı Hicret Camisi önünde bulunan giysi toplama konteynerinde akşam saatlerinde çıkan yangın, cemaatin çabalarıyla camiye sıçramadan söndürüldü.

Olay esnasında camide bulunan cemaatin yangını fark ederek müdahale etmesi büyük bir facianın önüne geçti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de yangını tamamen söndürdü ve soğutma çalışması yaptı.

Polis de inceleme yaparak soruşturma başlattı.

Cami Derneği Kurumsal İletişim Başkanı Servet Kocabey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Camilere yönelik faili meçhul saldırıları aydınlatmak özellikle son dönemlerde bir hayli zor. Olayı gören, duyan varsa lütfen bize ya da polise bildirsin." dedi.

Olayın aydınlatılmasını umduklarını ifade eden Kocabey, yardıma muhtaç kişilerin giysi ihtiyacını karşılamak için cami avlularına yerleştirilen bu tür konteynırların tedbir amacıyla cami duvarına bitişik şekilde konulmaması gerektiğinin altını çizdi.


Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 22:22
  1. camiye kundaklama girişimi
  2. IGMG Hicret Camisi

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