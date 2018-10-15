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Almanya’da cami saldırısına protesto

Türkler ve sağduyulu Almanlar, Nordenham kentinde Türklere ait cami ile iş yerlerine yapılansaldırılar için protesto yürüyüşü yaptı. 2 bin kişi, “Irkçılar kentimizde yer bulamayacak” diye slogan atarken Alman vekil Logemann, “Irkçılığa karşı dayanışmadan ödün vermeyin” dedi.

15 Ekim 2018 Pazartesi 12:21

Kuzey Almanya’nın Nordenham kentinde Türklere ait cami ve iş yerlerine yapılan İslamofobik ve ırkçı saldırılar, düzenlenen yürüyüşle protesto edildi.

Nordenham Belediye Meclisi üyeleri Nils Humboldt ve Mario Kauschmann ile DGB Sendikası Bölge Başkanı Mustafa Doğan’ın düzenlediği yürüyüşe, Nordenham Belediye Başkanı Carsten Seyfarth, kilise ve bölgedeki Müslüman dernekleri temsilcileri ve çeşitli sivil toplum kuruluşları katıldı.

Yaklaşık 2 bin kişinin yer aldığı yürüyüşte “Nordenham çoğulcudur ve çoğulcu kalacak. Irkçılar kentimizde yer bulamayacak” şeklinde sloganlar atıldı.

Yürüyüş sonunda Markplatz’ta toplanan protestoculara seslenen Sosyal Demokrat Parti Aşağı Saksonya Eyalet Milletvekili Karin Logemann, Nordenham’daki ırkçılara karşı gösterilen dayanışmanın takdire şayan olduğunu ifade ederek, “Ben, kendilerini daha değerli bulan insanlardan nefret ederim. Irkçılığa karşı bu dayanışmanızdan ödün vermeyiniz” diye konuştu.

Türkler köprü görevi yapıyor

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Aşağı Saksonya ve Bremen Eyaletler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Karabacak da Türklerin, 57 yıl önce ekonomik nedenlerle geldikleri Almanya’ya entegre olmuş bir toplum olduğunu belirterek, “Nordenham’da 4. nesile ulaştık. Kentimizde DİTİB ve Milli Görüş’e bağlı iki camimiz bulunmaktadır. Etkinliklerimizle yaklaşık 30 yıldır önyargıların yıkılması ve halkların kaynaşması için çaba sarf ediyoruz. Toplumlar arasında bir köprü oluşturan bizler burada, birlikte barış ve huzur içerisinde yaşamak istiyoruz” dedi.

Türkler Almanya’nın bir parçası

Birlikteliğin, tanışmak ve karşılıklı konuşmakla gerçekleşeceğini anlatan Karabacak, böylelikle ırkçılık ve ön yargıların önünün kesilebileceğini söyledi. Siyasetçilerin yıllardır İslam’ın Almanya’ya ait olup olmadığını tartıştıklarına dikkati çeken Karabacak, “İslam ve Müslümanlar Almanya’ya aittir ve bu toplumun bir parçasıdır. Gelin buradan, din, ırk ve dil ayrımı yapmadığımıza dair bir sinyal gönderelim. Nordenham çoğulcudur. Bunu herkes böyle bilmelidir” ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 12:21
  1. Kuzey Almanya
  2. Nordenham
  3. İslamofobik
  4. Nordenham Belediye Meclisi
  5. Mario Kauschmann
  6. Nils Humboldt
  7. Nordenham Belediye Meclisi üyeleri Nils Humboldt ve Mario Kauschmann
  8. DGB Sendikası Bölge Başkanı Mustafa Doğan
  9. Nordenham Belediye Başkanı Carsten Seyfarth
  10. Müslüman dernekleri
  11. Sosyal Demokrat Parti Aşağı Saksonya Eyalet Milletvekili Karin Logemann
  12. Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Aşağı Saksonya ve Bremen Eyaletler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Karabacak
  13. Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB)

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