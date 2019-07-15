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Almanya'da cami saldırısı

Köln kentindeki Chorweiler Camisi'ne giren saldırganlar, hizmet binasına zarar verdi, yardım kutularını kırdı

15 Temmuz 2019 Pazartesi 22:23
Almanya'da cami saldırısı

KÖLN (AA) - Almanya'nın Köln kentinde bir camiye giren kimliği belirsiz kişilerce hizmet binasına zarar verildi, yardım kutuları kırıldı.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine bağlı Chorweiler Camisi'ne giren 3 kişi camiye maddi zarar verdi.

Güvenlik kamerasının kaydettiği saldırganlar yönetim odası ve hizmet binasına zarar verdi, yardım kutularını kırıp kaçtı.

Saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 22:23
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