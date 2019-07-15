Almanya'da cami saldırısı
Köln kentindeki Chorweiler Camisi'ne giren saldırganlar, hizmet binasına zarar verdi, yardım kutularını kırdı15 Temmuz 2019 Pazartesi 22:23
KÖLN (AA) - Almanya'nın Köln kentinde bir camiye giren kimliği belirsiz kişilerce hizmet binasına zarar verildi, yardım kutuları kırıldı.
Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine bağlı Chorweiler Camisi'ne giren 3 kişi camiye maddi zarar verdi.
Güvenlik kamerasının kaydettiği saldırganlar yönetim odası ve hizmet binasına zarar verdi, yardım kutularını kırıp kaçtı.
Saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.
YORUM YAZ