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Almanya'da cami karşısında genelev!

Almanya'da Schleswig-Holstein eyaletinin Pinneberg şehrinde yer alan caminin hemen karşısına bulunan bir genelev, Müslümanların tepkilerine rağmen hala faaliyetini sürdürüyor. Genelev işletmecisi Türklerin tepkisini anlamsız bulduğunu belirterek müşterilerinin yüzde 90'nın Türk olduğunu öne sürdü.

21 Ağustos 2018 Salı 23:32
Almanya'da cami karşısında genelev!

Almanya'da bir caminin hemen karşısına açılan genelev, Müslümanların tüm tepkilerine rağmen faaliyetine devam ediyor. 

Almanya'nın Schleswig-Holstein eyaletinde bulunan Pinneberg şehrinde 2016 yılında açılan genelev, bir caminin hemen karşısında bulunuyor. Almanya'da yayın yapan bir internet haber sitesine konuşan genelev işletmecisi ise, Türklerin tepkisini anlamadığını belirterek müşterilerin yüzde 90'nın Türk olduğunu öne sürdü. 

KÖTÜ ÖRNEK OLMUYORLARMIŞ!

Cami Derneği yetkililerinin imza kampanyasına rağmen hiçbir sonuç alınamazken, genelevin işletmecisi kendilerini savunarak çocuklara kötü örnek olmadıklarını belirtti. İşletmeci, "Gece 23:00'te açıyoruz. Bu saatte sokakta çocuklar yok. Kimseye kötü örnek olmuyoruz. Türklerin tepkisini anlamıyorum çünkü müşterilerimizin yüzde 90'ını Türkler oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

ALMANYA'DA SINIRLAYICI BİR HÜKÜM YOK

Almanya'da cami yakınında yasal olarak kurulmuş olan bir genelevin kapatılması yönünde bir kanun maddesi bulunmuyor.

YENİ DÜZENLEMEYE UYMUYORLAR

Öte yandan 1 Temmuz 2017 tarihinde kabul edilen yeni yasaya göre, genelev işletmecilerinin yeniden kayıt yaptırmaları gerekiyordu. Eyalette bulunan yaklaşık 100 genelevin çoğunun bu yeni düzenlemelere uygun davranmadıkları belirtildi.

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2018 Salı 23:32
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