Almanya'da bürokrat gitti sorun bitmedi

KARAR/FRANKFURT

Chemnitz olayları sonrası aşırı sağ tehlikesini göreceli hale getiren açıklamalarıyla istenmeyen adam haline gelen Federal Anayasayı Koruma Dairesi Başkanı Hans-Georg Maassen’in görevinden alınıp İçişleri Bakanlığı Müsteşarı yapılmasına rağmen, neden olduğu hükümet krizi devam ediyor. Hükemetin ortağı SPD’nin, alınmazsa hükümet bozulur tehditlerinden sonra koalisyon ortakları Maassen’i aslında terfi sayılabilecek bir yöntemle görevden aldı. Ancak sonuçtan ne SPD ne de kamuoyu memnun.

KRİZ YENİDEN GELECEK

Büyük hükümet krizi gecici bir çözümle geçiştirilirken, yeniden tekrar edeceğine kesin gözüyle bakılıyor. Bavyera Eyaletin’de 14 Ekim’de yapılacak eyalet seçimlerinden sonra krizin tekrar patlak vermesi bekleniyor. Maassen’in hamisi İçişleri Bakanı Horst Seehofe aynı zamanda Bavyera Eyaleti’ne hükümet eden CSU’nun genel başkanı. Maasen konusunda varılan geçici uzlaşmaya en büyük eleştiriler ise SPD kanatından geldi. SPD Genel Sekreteri Daniela Kolbe bu çözümü‚ "saçma" bulduğunu belirterek‚ "Aşırı sağ komplo teorilerini zemin hazırlayan Maassen gibi bir adamın müsteşar olması başka hasarlar bırakır’’ dedi.

SPD’DEN AĞIR ELEŞTİRİLER

İçinde SPD’nin yönetim kurulu üyeleri, eyalet hükümetlerinde görevli bakanlar, gençlik teşkilatlar başkanı gibi önemli isimlerin bulunduğu çok sayıda siyasetçi Maassen’in müsteşar olarak atanmasını sert bir şekilde eleştirdi. Eleştirilerden en ilginçlerinden birisi eski Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel’den geldi. Gabriel, Maassen’i koruyan Seehofer hakkında‚"Eğer liyakatsızlık ve kabiliyetsizlik kariyerle ödüllendiriliyorsa Horst Seehofer’in BM Genel Sekreteri olabilecek şansı var. Bu saçmalık" dedi.

MUHALEFET TE ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Yeşiller Meclisi Grubu Başkanı Göring Eckardt olayın inanılmaz bir ikiyüzlülük olduğunu belirterek ’’Kim sadakatsiz davranış gösterip AfD ile yakınlaşanlara yaptırım yerine ödül veriyorsa bütün ahlaki değerleri kaybetmiştir. SPD de buna iştirak ediyor’’ dei. FDP Genel Başkanı Christian Linder ise ‚‘’Tiyatro anlaşılan son buldu. Koalisyonun bir çizgisi ve ilkesi yokmuş’’ dedi. Sol Parti Meclis Grup Başkanı Dietmar Bartsch da atamayı saçmalık olarak nitelendirerek, SPD’yi suçladı.

KARAR ORTAK ALINDI

Öte yandan bugün bir basın açıklaması yapan Horst Seehofer, görevden alma ve atama kararının üç partinin genel başkanlarının (SPD, CDU ve CSU) ortak ve yazılı olarak aldığını belirterek, bu karar alınırken bazı liderlerin yeterli olarak bilgilendirilmediği yönündeki farklı iddiaları yalanladı. Seehofer ayrıca İçişleri Bakanlığında müsteşarı olarak görev yapacak olan Maassen’in sorumluluk alanlarının Federal Polis, Cyber güvenlik gibi konuları içerdiğini söyledi. Daha önce Anayasayı Koruma Teşkilatı’nı da kontrol edeceği açıklanan Massen’in yerine bu görevi Hans-Georg Engelke yapacak.