Almanya'da Bozkurt ve Rabia rahatsızlığı

Avusturya hükümetinin, aralarında bozkurt işaretinin de dahil olduğu bazı sembollerin yasaklanması planının ardından Almanya'da da konu gündeme geldi.

Angela Merkel liderliğindeki Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin iç politika sözcüsü Christoph de Vries, Bild gazetesine yaptığı açıklamada "aşırı milliyetçi bozkurtların ve onların kullandıkları sembol ve işaretlerin" yasaklanması çağrısı yaparak "Faşizmin her şekli insan onurunu hiçe sayar ve özgürlükçü toplumumuz için tehdittir” dedi.

Aynı gazeteye konuşan Sol Parti Federal Meclis Grup Başkanvekili Sevim Dağdelen de "Almanya'daki en büyük aşırı sağcı ve Anayasa düşmanı örgütlerden biri olan bozkurtların işareti pekâlâ Hitler selamıyla kıyaslanabilir; dolayısıyla derhal yasaklanmalıdır" diye konuştu.

Avusturya'da 1 Mart'ta yürürlüğe girmesi bekleniyor

Sağ muhafazakâr Avusturya hükümeti geçen hafta aralarında rabia, bozkurt ve zafer işaretlerinin de bulunduğu bir dizi siyasi içerikli el işaretinin yasaklanması planını açıklamıştı. Avusturya Halk Partisi Genel Başkanı Başbakan Sebastian Kurz ve ortağı sağ popülist Avusturya Özgürlükçü Partisi lideri Heinz Christian Strache "dini sembollere karşı olmadıklarını ve sadece ülkenin değerlerine ters düşen sembollerin yasaklanmasını istediklerini" söylemişti.