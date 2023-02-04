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Avrupa Almanya’da bir Türk çocuğu can verdi
Avrupa

Almanya’da bir Türk çocuğu can verdi

Almanya’da elim bir facia meydana geldi. 10 yaşındaki bir çocukla, arkadaşı 9 yaşındaki bir çocuk yük treninin altında kaldı.

Yeniakit Publisher
2023-02-04 09:22:00 -
Almanya’da bir Türk çocuğu can verdi

İki çocuk akşam saatlerinde tren yoluna çıktı. Gelen yük trenini fark etmeyen 10 yaşındaki Yiğit, olay yerinde can verdi, 9 yaşındaki arkadaşı ağır yaralandı

Almanya'nın Recklinghausen kentinde önceki akşam korkunç bir dram yaşandı. Recklinghausen Ana Tren İstasyonu ile Recklinghausen-Ost durakları arasındaki bir bölümde tren yoluna çıkan 10 yaşındaki Yiğit Ş. ile 9 yaşındaki Arap kökenli arkadaşı, yük treninin altında kaldı. Yüzlerce metre sürüklenen Yiğit yaşamını yitirdi diğer çocuk ağır yaralandı. Olay yerine giden Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti İçişleri Bakanı Herbert Reul, "Olanlar korkunç, büyük dram" dedi. Başbakan Hendrik Wüst ise "Çocuğu olan herkes, ne kadar kötü olduğu konusunda fikir sahibi olabilir" diye konuştu. 

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