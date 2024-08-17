Almanya'da bir otomotiv şirketi iflas etti: Zorunda kaldık, çok üzgünüz diye ilan etti! Herkes bilsin

Almanya'nın Thüringen eyaletinde yer alan Wartburg bölgesindeki Gerstungen'den otomotiv tedarikçisi AE-Group iflas etti. Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, Pazartesi günü Meiningen'deki yerel mahkemede öz yönetim altında iflas işlemleri başlatıldı.

AE Group, örneğin dişli kutuları, silindir kapakları ve araba gövdeleri için alüminyum döküm parça üreticisiydi. Şirket, yaklaşık 600'ü Gerstungen'de olmak üzere dört lokasyonda toplam yaklaşık 1.000 kişiyi istihdam ediyor. Bu yılın Şubat ayında bir sahiplik değişikliği oldu.

"Çok üzgünüz"

CEO Christian Kleinjung'a göre şimdi amaç şirketi ve istihdamı korumak. AE-Grubu, mevcut yönetim ekibiyle birlikte borçlunun elinde bulunan yönetim altında yeniden organize edilecek. AE Group yönetimi yaptığı açıklamada “Bu adımı atmak zorunda kaldığımız için çok üzgünüz” dedi.

Yeniden yapılanma uzmanı ve avukat Martin Mucha destek sağlıyor. Açıklamaya göre, maaşlar ve ücretler Ekim ayı sonuna kadar iflas ikame yardımları yoluyla güvence altına alınacak ve ticari faaliyetler kısıtlama olmaksızın devam edecek.

Artan enerji fiyatları...

Şirkete göre, ekonomik zorlukların nedenlerinden biri otomobil üreticilerinden gelen talepteki çöküştü. Buna ek olarak, Automotive Thüringen endüstri derneğine göre, AE-Grubu'ndaki üretim çok enerji yoğundur, bu da artan enerji fiyatlarının durumu daha da kötüleştirdiği anlamına geliyor.

Thüringen Otomotiv Endüstrisi Birliği Genel Müdürü Rico Chmelik'e göre bu durumun hafifleyip hafiflemeyeceği her şeyden önce politikacıların otomotiv endüstrisi için güvenilir çerçeve koşulları yaratıp yaratmamasına bağlı. Buna 2035'ten itibaren AB'de içten yanmalı motorların yasaklanmasıyla ilgili tartışmanın sonucu da dahil. Chmelik, önümüzdeki yıl otomobil üretiminin kısıtlanacağından ve bunun tedarikçiler üzerinde olumsuz etkileri olacağından korkarken, “Üreticiler şu anda doğru stratejinin ne olduğunu bilmiyor” diye belirtti.

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Thüringen'in yüksek gelirli otomotiv endüstrisi bir süredir tesis kapanmaları ve tedarikçi iflaslarıyla sarsılıyor. Sektör derneğine göre, sadece ilk dört ayda 2020 işi etkileyen sekiz vaka yaşandı.

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