Almanya’da bir camiye daha tehdit mektubu gönderildi Almanya’da bugün Duisburg Merkez Camii’ne yapılan bomba ihbarının ardından Mannheim’daki Yunus Emre Camii’ne de benzer bir e-posta gönderildi.

Almanya’da bugün Duisburg Merkez Camii’ne yapılan bomba ihbarının ardından Mannheim’daki Yunus Emre Camii’ne de benzer bir e-posta gönderildi.

Almanya’da son haftalarda camilere yönelik yapılan bomba ihbarlarına yenileri ekleniyor. Bugün Duisburg Merkez Camii’ne yapılan bomba ihbarının ardından Mannheim’daki Yunus Emre Camii’ne de benzer e-posta gönderildi. Camiye bomba konulduğu ve yerel saatle 16.30’da patlayacağı şeklinde gelen e-posta cami yetkilileri tarafından polise bildirildi. Polis caminin etrafında güvenliği sağlarken, camiye girişler yasaklandı.

Art arda gelen tehdit mektupları üzerine polisin Almanya genelinde camilerde güvenlik önlemlerini artırdığı belirtildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.