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Almanya'da bileşik PMI son 69 ayın en düşüğünde

Endeks, Brexit belirsizliği ve ABD-Çin ticaret ihtilaflarının etkisiyle martta 51,5 puana geriledi- Hizmet ve imalat sanayisini içine alan bileşik PMI verisi, Haziran 2013’ten sonraki en düşük seviyesine indi

22 Mart 2019 Cuma 12:48
Almanya'da bileşik PMI son 69 ayın en düşüğünde

BERLİN (AA) – Almanya'da bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Brexit belirsizliği ve ABD-Çin arasındaki ticaret ihtilaflarının etkisiyle martta 51,5 puana gerileyerek son 69 ayın en düşük seviyesine geriledi.

IHS Markit tarafından hazırlanan PMI verisine göre, Avrupa ekonomisinin lokomotif ülkesi Almanya’da geçen ay 52,8 olan bileşik PMI, martta 51,5 puan olarak tespit edildi. Böylece, hizmet ve imalat sanayisini içine alan bileşik PMI verisi, 2013 yılı haziran ayından sonraki en düşük seviyesine gerilemiş oldu.

IHS Markit ekonomisti Phil Smith, konuya ilişkin değerlendirmesinde, PMI anket verilerine göre, Almanya’nın imalat sektöründeki krizin, üretimde, yeni siparişlerde ve ihracatta hızlanan düşüşlerle daha da derinleştiğini belirterek, “Brexit belirsizliği, ABD-Çin ticaret ilişkileri, otomobil sektöründeki yavaşlama, yumuşak küresel talep Alman imalat sektöründe ağırlığını hissettiriyor.” ifadesini kullandı.

IHS Markit raporuna göre, Almanya’nın imalat sektörü PMI’sı şubatta 47,7 pundan, martta 44,7'ye inerek, son üç aydır düşüşünü sürdürerek son 79 ayın en düşük rakamını gördü. Hizmet PMI ise 55,3 puandan 54,9 puana geriledi.

Bileşik PMI verisi, hizmet ve imalat sanayisini içine alıyor. İmalat ve hizmet sektörleri, Alman ekonomisinin 3'te ikisinden fazlasını oluştururken, güçlü istihdam ve düşük faizler hane halkının tüketimini destekliyor.


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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 12:48
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