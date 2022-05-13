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Avrupa Almanya'da bıçaklı saldırı! 3 kişi yaralandı
Avrupa

Almanya'da bıçaklı saldırı! 3 kişi yaralandı

Almanya'nın Aachen kenti yakınlarında seyahat halindeki yolcu treninde bir adamın yolculara bıçakla saldırması sonucu 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-05-13 13:50:00 -
Almanya'da bıçaklı saldırı! 3 kişi yaralandı

Polisten yapılan açıklamada, zanlının yakalandığı ancak yolculara neden saldırdığının henüz bilinmediği belirtildi.

Herzogenrath tren istasyonundan ayrıldıktan kısa süre sonra sabah yerel saatle 07.40'da gerçekleşen olayın zanlısının, yerel basındaki haberlere göre Iraklı olduğu iddia edildi.

Olayın gerçekleştiği sırada trende ofisine gitmek için yolculuk eden sivil giyimli bir federal polis memurunun saldırganı fark ederek etkisiz hale getirdiği aktarıldı.

Yaralanan 3 yolcunun hastanede tedavi altına alındığı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı ifade edildi.

Herzogenrath yakınlarındaki demir yolu hattı geçici olarak ulaşıma kapatılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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