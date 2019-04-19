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Almanya'da Berat Kandili

19 Nisan 2019 Cuma 22:37
Almanya'da Berat Kandili

KÖLN (AA) - Almanya'nın Köln kentinde Müslümanlar, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Merkez Camisi'nde Berat Kandili'ni idrak etti.

Camide din görevlilileri Naci Şengün ve Davut Yılmaz'ın okuduğu Kur’an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif'in ardından dua edildi.

DİTİB Genel Başkan Vekili Ahmet Dilek, dünyevileşmenin hayatı kuşattığı günümüzde, mübarek gecelerin Müslümanların iç dünyalarına yönelmeleri ve muhasebe içerisinde olmaları bakımından büyük fırsatlar sunduğunu söyledi.

Vaazında bu gecenin önemine değinen Dilek, "Berat Kandili, içlerinde Allah'a kulluk görevini yerine getirmede kusur ve yanlışının olduğunu hissedenlerin yüce Allah'a yönelerek, onun rahmet, şefkat ve mağfiretine sığınabilecekleri, karardığını düşündükleri gönüllerini tövbe ve istiğfarla arındırabilecekleri çok özel bir gecedir." dedi.

Berat Kandili’nin tüm İslam alemine ve insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesini temenni eden Dilek, şöyle devam etti:

"Gönüllerimizin müstesna bir coşku yaşadığı bu mübarek gecede, her türlü ayrılık ve ayrımcılığı, bencillik ve düşmanlığı geride bırakarak dünyaya hikmet gözüyle bakmaya çalışalım. Yaşadığımız hayatın geçici olduğunu, Allah katında kalıcı olanın ise imanımızın ve yararlı işlerimizin olduğunu fark edelim. İnsanı insan olduğu için sevip, yaratandan dolayı hoş görüp dünyaya biraz da rahmet penceresinden bakalım. Allah’ın rahmet kapılarının sonuna kadar açık olduğu bu gecede manevi hayatımızı gözden geçirme açısından da çok önemlidir. Bu geceyi birbirimize dua ederek, Allah’a yalvararak geçirmeli ve bu gecenin kıymeti bilinmelidir.”

Cami çıkışında cemaate gül suyu ve lokum ikram edildi.

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Haber Tarihi: 19 Nisan 2019 Cuma 22:37
  1. Almanya'da Berat Kandili
  2. Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB)

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