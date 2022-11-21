  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Avrupa Almanya'da belediye otobüsü iş yerine daldı: 5 yaralı!
Avrupa

Almanya'da belediye otobüsü iş yerine daldı: 5 yaralı!

Almanya’nın Kuzey-Ren Vesftalya eyaletinde kontrolden çıkan belediye otobüsü önce taksiye çarptı, ardından iş yerlerine daldı. Kazada, aralarında hamile bir kadının da bulunduğu 5 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-11-21 16:21:00 -
Almanya'da belediye otobüsü iş yerine daldı: 5 yaralı!

Almanya'nın Kuzey-Ren Vesftalya eyaletine bağlı Sankt Augustin kentinde, belediyeye ait bir yolcu otobüsü kontrolden çıktı. Otobüs önce taksiye çarptı, ardından alışveriş merkezindeki iş yerlerine daldı.

Kazada, biri hamile kadın olmak üzere 5 kişi yaralandı. Yaralılar tedavi için hastaneye kaldırılırken, hamile kadının durumun iyi olduğu, tedbir amaçlı hastaneye götürüldüğü öğrenildi.

Otobüsün ve taksinin kullanılamaz hale geldiği kazada en az 5 dükkan ise hasar aldı. Yetkililer, müşterilerin dükkanda olmaması nedeniyle büyük bir facianın önüne geçildiğini ifade ederek, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Kaza sonrası olay yerine gelen Sankt Augustin Belediye Başkanı Max Leitterstorf, yapılan incelemelerin ardından olayla ilgili itfaiye ekiplerinden bilgi aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23