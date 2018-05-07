Almanya'da beklenen adalet: NSU davası

Münih Yüksek Eyalet Mahkemesi'nde süren davanın 5 yılı geride bırakması nedeniyle Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği resmi Twitter adresinden açıklama yaptı.

''GECİKEN ADALET, ADALET DEĞİLDİR''

Mesajda, NSU davasının sonucunun vicdanları rahatlatacak bir kararla neticelenmesinin ortak bir beklenti olduğu vurgulanarak, ''8'i Türk 10 masum insanı katleden ırkçı terör örgütü NSU davasında beş yıl geride kaldı. Davanın, cinayetlerin arka planını ve canilerin bütün ilişkilerini ortaya koyan, vicdanları rahatlatacak adil bir kararla neticelenmesi ortak beklentimizdir.'' ifadesine yer verildi.

'NSU DAVASI'

Almanya'da 2000-2007 yıllarında 8'i Türk 10 kişiyi öldürmek, 2 bombalı saldırı ve 15 banka soygunu yapmakla suçlanan NSU terör örgütü üyelerinin varlığı ve cinayetlerdeki rolü, 4 Kasım 2011'de tesadüf sonucu ortaya çıkmıştı.

NSU üyelerinden Uwe Böhnhard ve Uwe Mundlos, 4 Kasım 2011'de bir banka soygununun ardından saklandıkları karavanda ölü bulunmuş ve intihar ettikleri öne sürülmüştü.

Mayıs 2013'ten bu yana Münih Eyalet Yüksek Mahkemesinde görülen davada, NSU terör örgütü üyesi olma suçundan yargılanan Zschaepe, NSU üyelerinin son kullandıkları hücre evini ateşe verdikten birkaç gün sonra polise teslim olmuştu.

Davada, aralarında NSU terör örgütünün hayattaki tek üyesi Zschaepe ile örgüte yardım ve yataklık etmekle suçlanan 4 kişi yargılanıyor.