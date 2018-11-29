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Almanya'da "Batı'da İslam Mimarisi" sergisi

Köln YEE Müdürü Yılmaz Bulut:- "İslam ve Müslümanlıkla ilgili özellikle son dönemlerde Batılı toplumlarda oluşturulmak istenen olumsuz algıyı kırmak istiyoruz"

29 Kasım 2018 Perşembe 00:36
Almanya'da "Batı'da İslam Mimarisi" sergisi

KÖLN (AA) - Almanya'nın Köln kentinde "Avrupa’daki Camiler: Batı’da İslam Mimarisi" temalı fotoğraf sergisi açıldı.

Köln Yunus Emre Enstitüsü'ndeki (YEE) sergi, 1977 yılından bu yana fotoğraf sanatıyla uğraşan ve 1992 yılında Müslüman olan Eckhard Krausen’in fotoğraflarından oluşuyor.

Danimarkalı fotoğraf sanatçısı Krausen, burada yaptığı konuşmada, bugüne kadar Asya ve Afrika'daki birçok ülkenin yanı sıra Avrupa ve Yeni Zelanda'da fotoğraflar çektiğini ifade etti.

Krausen, bu sergide yer alan fotoğraflarda Hıristiyan Avrupa'daki camilerin geçmişten bugüne mimari gelişimlerini gösterip, bu camilerin mimari estetiğine dikkat çekmek isteğini vurguladı.

Köln YEE Müdürü Yılmaz Bulut da bu konuda düzenledikleri konferans ve sergiyle Avrupa'da gelişen İslami mimariye ışık tutmak istediklerini söyledi.

Bulut, "İslam ve Müslümanlıkla ilgili özellikle son dönemlerde Batılı toplumlarda oluşturulmak istenen olumsuz algıyı kırmak istiyoruz. Bu bağlamda Köln ve Aachen'da düzenlediğimiz etkinliklerle gerek siyasi olarak gerekse medyada estirilmeye çalışılan olumsuz havadan kurtulup, buradaki kamuoyunda bizlerle ilgili olumlu gelişmeleri ön plana çıkarmayı amaçlıyoruz." dedi.

Sergide Almanya'nın Köln, Münih, Hamburg, Berlin, Mannheim ve Penzberg, Danimarka'nın Kopenhag, Belçika'nın Brüksel, Avusturya'nın Viyana, İsveç'in Stokholm ve Malmö, Litvanya'nın Kaunas, İskoçya'nın Edinburgh, İngiltere'nin Londra, Sheffield, Leeds şehirleri, Cebelitarık, İspanya'nın Marbella ve Granada, İtalya'nın Roma, Palermo kentleri, Sicilya, Polonya'nın Varşova ve Fransa'nın Lyon ve Saint Etienne şehirlerinde bulunan camilerin fotoğrafları yer alıyor.

Sergi 1 Aralık tarihinden itibaren Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Köln Merkez Camisi konferans salonunda devam edecek.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 00:36
  1. Avrupa’daki Camiler
  2. Batı’da İslam Mimarisi

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