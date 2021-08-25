Almanya’da başörtülü kadına alçak saldırı! Kaçmaya çalışan kadın, ağır yaralandı

Almanya’nın başkenti Berlin’de başörtülü bir kadın, hem sözel hem de fiziksel şiddete maruz kaldı.

Uyarılara aldırış etmeden saldırdı

Berlin polisinden yapılan açıklamaya göre, 39 yaşında bisikletli kadının, Spandau ilçesinde bulunan Haselhorst metro istasyonunun asansörüne binmek istediği esnada, henüz kimliği tespit edilemeyen bisikletli bir kişinin de aynı asansöre binmeye çalıştığı ve bu sırada bisikletiyle birçok kez kadının bacağına vurduğu belirtildi. Saldırganın kadının uyarılarına aldırış etmeden aniden saldırının şiddetini artırdığı kaydedildi.

Başörtüsünü başından çekti

Polisin açıklamasında, saldırganın kadının başına ve vücuduna defalarca vurduğu, başörtüsünü başından çekip çıkardığı ve ırkçı söylemlerde bulunduğu belirtildi. Kaçmaya çalışan kadının sırtına bisikletini atan saldırgan, yere düşen kadını darp etmeye devam ederken, cep telefonunun da zarar gördüğü aktarıldı.

Saldırgan olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan kadın olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığı aktarıldı.