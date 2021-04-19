Almanya’da başbakanlık iki parti arasında gerginliğe neden oldu: O isim tehdit etti

Almanya'da eylül ayında yapılacak genel seçim öncesinde Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ile Hıristiyan Sosyal Birlik (CSU), kimin aday olacağını henüz belirleyemedi. CDU, Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Başbakanı ve parti genel başkanı Armin Laschet'in başbakan adayı olması gerektiğini belirtirken, CSU ise Bavyera Başbakanı Markus Söder'in aday olmasını istiyor.

İKİ lider de adaylık konusunda geri adım atmazken, CDU'lu politikacı Dennis Radtke Bavyera'da bir eyalet teşkilatı kurmakla tehdit etti. Radtke, "Eğer Söder adaylığa zorla gelmek istiyorsa, o zaman CDU için Bavyera'da bir teşkilat kurmak artık tabu olmamalı" dedi. CDU Bavyera'da genel olarak seçimlere girmezken, CSU da Bavyera dışında seçimlere katılmıyor