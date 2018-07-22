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Almanya ordusuna asker bulamıyor!

Daha önce uçamayan uçakları, çalışmayan tankları ve Nazi hayranı askerleriyle gündeme gelen Almanya, şimdi de askeri personel sıkıntısı yaşıyor. Almanya Avrupa Birliği ülkelerinden asker alarak bu ihtiyacını gidermeyi planlıyor.

22 Temmuz 2018 Pazar 14:16
Almanya ordusuna asker bulamıyor!

Alman silahlı kuvvetleri, personel açığını diğer Avrupa Birliği ülkelerinden kapatmayı planlıyor. Alman Savunma Bakanlığ'ından bir yetkili Alman Haber Ajansı'na (dpa) yaptığı açıklamada "Ordunun büyüyeceğini ve vasıflı ordu mensubu bulabilmek için bütün seçeneklerin gözden geçirilmekte olduğunu" söyledi.

DW Türkçe'nin aktardığına göre, AB vatandaşlarının Alman ordusuna katılmasının 2016 yılından bu yana gündemde olduğunu belirten sözcü, planların revize edilen personel stratejisine dahil edildiğini açıkladı.

Alman Sosyal Demokrat Partisi'nin (SPD) savunma politikası sözcüsü Karl-Heinz Brunner, Augsburger Allgemeine gazetesine verdiği demeçte, AB vatandaşlarının Alman ordusuna alınmasının gerçek dışı bir düşünce olmadığını belirterek, "Ancak Alman pasaportu verme vaadiyle de yabancıların silahlı kuvvetlere alınması Alman ordusunun lejyonerler ordusuna dönüşme tehlikesini doğurabilir" diye konuştu. 

MUHALEFETTEN ELEŞTİRİ: HER ASKERİN SADAKATİNDEN EMİN OLUNMALI 

Alman Silahlı Kuvvetleri yıllardır eleman sıkıntısı çekiyor. Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partisinin meclis grubu savunma sözcüsü Florian Hahn, "Avrupa Birliği'ndeki serbest dolaşım prensipleri doğrultusunda formüller geliştirilebileceğini, ancak her askerin sadakatinden emin olunması gerektiğini" söyledi.

Sağ popülist Almanya İçin Alternatif (AfD) partisinin Meclis Grup Başkanı Alice Weidel da, "Yerleşik siyasi iradenin sağduyudan uzaklaştığını, eleman açığının mecburi askeri hizmetin kaldırılmasından kaynaklandığını ve bu durumun derhal düzeltilmesi gerektiğini" söyledi.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2018 Pazar 14:16
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