Almanya’da aşırı sağcılar tarafından işlenen suçlar zirve yaptı

Almanya’da 2020’de aşırı sağcılar tarafından işlenen suçların zirve yaptığı açıklandı. Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer tarafından yapılan açıklamaya göre Almanya’da aşırı sağ suçlar, 2019 yılına göre artarak rekor seviyeye ulaştı. “İslam düşmanı” suçlarda da yüzde 8, “yabancı düşmanı” suçlarda ise yüzde 19,1 artış kaydedildi.

“İslam ve yabancı düşmanı” suçlarında artış

İçişleri Bakanı Hors Seehofer’in açıkladığı Siyasi Suçlar Raporuna göre, ülkede 2020’de işlenen “İslam düşmanı” suçlar, bir yıl öncesine göre yüzde 8 arttı. 2020’de toplam 1026 “İslam düşmanı” suç kayda geçerken bu sayı 2019’da 950, 2018’de 910 ve 2017’de 1075 olarak tespit edildi. Geçen yıl camilere yönelik 103, kiliselere yönelik 100, sinagoglara yönelik 24 saldırı gerçekleşti.

“Din temsilcisine yönelik saldırılar” kategorisinde ise 2 bin 217 suç kayda geçti. Bunların yaklaşık yüzde 70’inin antisemitizm, yüzde 25’nin de “İslam düşmanı” suç olarak kategorize edildiği aktarıldı. Suçların yüzde 90’ının aşırı sağcılar tarafından işlendiği belirtildi.

23.604 aşırı sağ suç

Almanya İçişleri Bakanlığı ve Federal Kriminal Dairesi (BKA) tarafından hazırlanan “2020 Siyasi Suçlar Raporundaki” verilere göre, Almanya’da 2020’de 44 bin 692 siyasi suç işlendi. Bunların 23 bin 604’ü aşırı sağcılar, 10 bin 971’i de aşırı solcular tarafından gerçekleştirildi. Geriye kalan 10 bin 117 suçun büyük bölümü kategorize edilmedi.

Aşırı sağcıların işlediği suçlar 2019’a göre, 2020’de yüzde 5,65 arttı ve 23 bin 604 ile 2001’den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Geçen sene aşırı sağcıların işlediği suçların 13 bin 659’u “propaganda suçu” olduğu ifade edilirken, 2 bin 589’u hakaret, 3 bin 877’sinin ise halkı kışkırtma suçu olarak kayıtlara geçti.

2020’de aşırı sağcı şiddet sonucu 9 kişi yaşamını yitirdi

Aşırı sağcıların şiddet eylemleri 2020’de bir yıl öncesine göre yüzde 10,8 arttı.

2020’de 1092 aşırı sağcı şiddet eylemi gerçekleşirken bu sayı 2016’da 1698, 2017’de 1130, 2018’de 1156 ve 2019’da 986 olarak açıklandı. Geçen yıl aşırı sağcı şiddeti sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 903 kişi yaralandı.

Raporda bu suçlarının büyük çoğunluğunun aşırı sağcılar tarafından işlendiğine dikkati çekildi.

2020’de ‘yabancı düşmanı’ suçlarda 2019’a göre, yüzde 19.1 artış kaydedildi

2019’da 7 bin 318 olarak kayda geçen “yabancı düşmanı” suçlar 2020’de 8 bin 706’ya yükseldi. Bu sayı 2018’de 7 bin 701, 2017’de de 6 bin 434 olarak belirtilmişti.

Aşırı solcuların işlediği suçlar

Aşırı solcuların işlediği suçlarda da son 3 yıldan beri artış görülüyor. Bu alanda 2019’da 9 bin 849 suç kayda geçerken bu sayı 2020’de yüzde 11,39 artarak 10 bin 971’e yükseldi. 2018 ise 7 bin 961 suç tespit edilmişti.

Aşırı solcular 2020’de 1526 şiddet eylemi gerçekleştirilirken bu kapsamda 532 kişi yaralandı.

Aşırı sağ ülkenin güvenliği için en büyük tehdit

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, siyasi saikle işlenen suçların ciddi şekilde arttığını belirterek “Bu sayılar endişe vericidir.” dedi.

Geçen seneki aşırı sağcı suç sayısının, kayda geçmeye başladığı 2001’den bu yana rekor seviyeye ulaştığına işaret ederek “Aşırı sağ, ülkemizin güvenliğine yönelik en büyük tehdit olmaya devam ediyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Seehofer, aşırılığın her türlüsünün devlet ve toplum için bir tehdit olduğunu da vurgulayarak “Bunlara karşı tüm yasal yollara mücadele etmemiz lazım.” ifadesini kullandı.

BKA Başkanı Holger Münch de rapordaki istatistiklerin toplumsal gerilimlerin boyutunu ve nüfusun bazı bölümlerinde artan radikalleşmeyi gösterdiğine işaret ederek “2021 için de bir rahatlanma beklenmiyor. Bu nedenle özellikle aşırı sağcı ve nefret suçlarıyla mücadele alanlarında tedbirimizi ve kapasitemizi genişletiyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Ülkede iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV) yayımladığı son raporda, Almanya’da yaklaşık 13 bini şiddet yanlısı olmak üzere, 32 binden fazla kişiyi “aşırı sağcı” olarak görüyor. Bunların yaklaşık 19 bini çeşitli aşırı sağcı partilerde veya gruplarda yer alıyor.

Raporda ülkede “aşırı solcu” olarak yaklaşık 34 bin 500 kişinin bulunduğunu, bunların 9 bin 200’ünün şiddette meyilli olduğu belirtiliyor.