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Almanya'da aşırı sağcılar ayağa kalktı!

Almanya'da aralarında PEGİDA derneğinin de bulunduğu aşırı sağcı grupların çağrısıyla yapılan yürüyüşe bin 300, sol grupların düzenlediği karşıt gösteriye ise 650 kişi katıldı.

17 Eylül 2018 Pazartesi 10:28
Almanya'da aşırı sağcılar ayağa kalktı!

Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinin Köthen kentinde aralarında "Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar" (PEGİDA) derneğinin de bulunduğu aşırı sağcılar ile karşıt gruplar gösteri yaptı.

Köthen kentinde geçen hafta bir kavga sonucu 22 yaşındaki bir Alman'ın ölümünü bahane eden PEGİDA, Almanya için Alternatif (AfD) Partisi ve "Zukunft Heimat" gibi oluşumların çağrısıyla aşırı sağcılar yürüyüş düzenledi.

Kent merkezindeki Markt Meydanı'nda toplanan ve "Artık yeter, Merkel gitmeli", "Vatan hainleri görevden alınmalı" ve "Yurtseverlik suç değil" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, Alman vatandaşının öldürüldüğü Karls Meydanı'na, ardından Ludwig ve Franz caddeleri üzerinden yeniden Markt Meydanı'na yürüdü.

SAĞCILAR DAHA KALABALIK

Mitteldeutsche Zeitung gazetesinin haberine göre gösteriye yaklaşık bin 300 kişi katıldı.

Haberde, aşırı sağcıları protesto etmek amacıyla sol grupların düzenlediği karşıt gösteriye ise yaklaşık 650 kişinin katıldığı belirtildi. 

ÇATIŞMA ENGELLENDİ

Markt Meydan’ında iki grubun çatışmasını polisin engellediği belirtilen haberde, geniş güvenlik önlemleri alan polisin müdahale araçları ve atlı birlikleri hazır beklettiği kaydedildi.

Öte yandan Saksonya polisi tarafından yapılan açıklamada, Chemnitz kentinde kendilerine "halk koruma milisi" (Bürgerwehr) ismini vererek kimlik kontrolleri yapan ve yabancıları tehdit eden 15 kişilik bir grubun gözaltına alındığı bildirildi. 

Grup üyelerinin adam yaralamak ve huzuru bozmakla suçlandığı kaydedilen açıklamada, 6 kişinin çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı, diğerlerinin serbest bırakıldığı kaydedildi.

Chemnitz kentinde 25 Ağustos gecesi çıkan ve farklı milletlerden yaklaşık 10 kişinin karıştığı bıçaklı kavgada 35 yaşındaki bir Alman öldürülmüş, 2 kişi yaralanmıştı. Köthen kentinde de geçen hafta 22 yaşındaki bir Alman çıkan bir kavganın ardından hayatını kaybetmiş, yetkililer bu kişinin kalp krizi sonucu öldüğünü açıklamıştı.

İki olaydan sonra aşırı sağcılar bu kentlerde gösteriler düzenlemiş, Chemnitz'te ise göçmen ve mültecilere saldırılmıştı.

KAYNAK: AA

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 10:28
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