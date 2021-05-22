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Avrupa Almanya’da aşırı sağcı asker yargılanıyor
Avrupa

Almanya’da aşırı sağcı asker yargılanıyor

Almanya’da, asker olduğu dönemde mülteci kaydı yaptıran ve Viyana’da silahla yakalanan asker yargılanıyor. Tutuksuz yargılanan asker suçsuz olduğunu, savcılık ise siyasilere mülteciler adına saldırı planladığını iddia ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-22 00:53:00 -
Almanya’da aşırı sağcı asker yargılanıyor

Almanya’da mültecilere destek veren siyasileri tehdit eden ve Viyada silahlarla yakalanan ancak adı gizli tutulan teğmen Rütbeli askerin yargılanmasına başlandı. Adı sadece Franco A. olarak açıklanan ve asker olduğu dönemde David Bejamin adıyla ayrıca mülteci kaydı yaptıran Franco A. Avusturyan’ın başkenti Viyana’da silahla yakalanmıştı.

Avukat: Frango, adalet duygusu yüksek birisi

2017 yılında silahla yakalandıktan sonra serbest bırakılan Franco A.’nın avukatı Moritz Schmitt-Fricke, müvekkilinin “savcılık ile medyanın komplosunun kurbanı” olduğunu ve üzerine atılan lekeyi temizleyeceğini söyledi. Avukat ayrıca Franco A.’nın mülteci kılığına girmesinin terörist suçlaması için yeterli olmadığını, müvekkilinin dünyaya açık birisi olduğunu ileri sürdü.

Franco A.’nın kendisi ise mahkeme öncesinde gazetecilere aşırı sağcı birisi olmadığını ve temiz bir vicdanı olduğunu hiçbir zaman kimse aleyhine herhangi bir eylem planlamadını söyledi.

Savcılık ise iddianamesinde, Franco A.’nın aşırı sağcı düşüncelere sahip olduğunu, David Benjamin isimli mülteci adına da mültecilere destek veren politikacılara saldırı planladığı iddiasında bulundu.

 

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