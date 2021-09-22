Almanya’da aşı yaptırmayanlara ilişkin yeni karar: Tazminat alamaycaklar!

Karara göre 1 Kasım'dan itibaren aşı olmayan çalışanlar Covid-19’a yakalanmalarından sonra karantinaya girdiklerinde çalışmadıkları günler için ücret kaybından dolayı devletten tazminat alamayacak.

Ayrıca, aşı olunmadığı takdirde restoran veya tiyatro, sinema, konser gibi çeşitli etkinliklere girmek için istenilen hızlı Covid-19 testlerinin ücreti o kişilerden alınacak.

Sağlık Bakanı Spahn, bu yeni kuralların aşı yaptırmak istemeyenlere bir baskı değil, adil olmayla ilgili bir durum olduğunu belirterek, "Kendilerini ve başkalarını aşı yoluyla koruyanlar, aşı olmayanlar için neden para ödediklerine ilişkin haklı bir soru soruyorlar." dedi.

Almanya’da 1 Kasım’a kadar geçerli olacak yönetmeliğe göre, Covid-19 nedeniyle karantinaya girmek zorunda kalan çalışanlara, evde kaldıkları ilk 6 haftada maaşının tamamı, yedinci haftadan itibaren ise yüzde 67’si devlet tarafından ödeniyor.