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Almanya’da araç alışveriş merkezine daldı: En az 9 yaralı

Almanya’nın Hamburg şehrinde bir araba alışveriş merkezine daldı.

30 Nisan 2019 Salı 13:20
Almanya’da araç alışveriş merkezine daldı: En az 9 yaralı

Almanya’nın Hamburg şehrinde bir araba alışveriş merkezine daldı. Olayda en az 9 kişi yaralandı.


Almanya yerel basınında çıkan haberlere göre, Hamburg şehrinde bir araba, şoförün kontrolünü kaybetmesi nedeniyle hızla Galeria Kaufhof alışveriş merkezine daldı. Olayda şoför dahil en az 9 kişi yaralanırken, alışveriş merkezi binası güvenlik nedeniyle boşaltıldı.


Polis ve kurtarma ekipleri olay yerine gönderildi.

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Haber Tarihi: 30 Nisan 2019 Salı 13:20
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