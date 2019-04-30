Almanya’da araç alışveriş merkezine daldı: En az 9 yaralı
Almanya’nın Hamburg şehrinde bir araba alışveriş merkezine daldı.30 Nisan 2019 Salı 13:20
Almanya’nın Hamburg şehrinde bir araba alışveriş merkezine daldı. Olayda en az 9 kişi yaralandı.
Almanya yerel basınında çıkan haberlere göre, Hamburg şehrinde bir araba, şoförün kontrolünü kaybetmesi nedeniyle hızla Galeria Kaufhof alışveriş merkezine daldı. Olayda şoför dahil en az 9 kişi yaralanırken, alışveriş merkezi binası güvenlik nedeniyle boşaltıldı.
Polis ve kurtarma ekipleri olay yerine gönderildi.
YORUM YAZ