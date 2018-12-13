Almanya'da "Anadolu'da Altın Bir Doğum-Sikkenin İcadı" konferansı

KÖLN (AA) - Bordeaux Üniversitesi Ausonius Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Koray Konuk, "Anadolu para dahil, dünya tarihine her alanda ışık tutan bir coğrafyadır." dedi.

Prof. Dr. Konuk, Köln Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Köln Üniversitesi Antik Çağ Tarihi Enstitüsü iş birliğiyle Köln Üniversitesinde düzenlenen "Anadolu'da Altın Bir Doğum-Sikkenin İcadı" konulu konferansta yaptığı konuşmada, paranın mucidi Lidyalılar ve antik çağda kullanılan paralar hakkında bilgi verdi.

İlk paraların basit, alışveriş için kullanılan, beyaz altın ve metal karışımından yapıldığını, ilk olarak Ege liman kentlerinde kullanıldığını söyleyen Konuk, Anadolu'nun tarihi önemini vurgulayarak, "Anadolu para dahil, dünya tarihine her alanda ışık tutan bir coğrafyadır." dedi.

Köln Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Jürgen Hammerstaedt da YEE ile bilim alanındaki iş birliğinin çeşitliliği ve sürekliliğinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Köln Üniversitesi Para Kolleksiyonu Binasında gerçekleştirilen seminerin ardından Köln Antik Çağ Enstitüsünün Lidya Dönemi Paraları Koleksiyonu'ndan eserler sunuldu.

Konferansı bilim insanları, öğrenciler ve arkeoloji meraklıları ilgiyle takip etti.