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Almanya'da Anadolu Üniversitesi Batı Avrupa Programları mezuniyet töreni

Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı:- "Anadolu Üniversitesi dijitalleşmeyi Türkiye’de önde götüren kurumlardan bir tanesi. Dijitalleşmenin öneminin farkına vardığımız için bu konuda eğitime dönük planlamalarımız var"

29 Haziran 2019 Cumartesi 21:00
Almanya'da Anadolu Üniversitesi Batı Avrupa Programları mezuniyet töreni

KÖLN (AA) - Anadolu Üniversitesi (AÜ) Batı Avrupa Programları 2018-2019 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni, Almanya'nın Köln kentinde yapıldı.

Köln Başkonsolosluğu rezidansında gerçekleşen törende, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, üniversiteden mezun olanlara diplomalarını takdim etti.

Rektör Çomaklı, burada yaptığı konuşmada, Batı Avrupa ülkelerinde 33 yıldır hizmet verdiklerini hatırlatarak, bugün ise uzaktan eğitim hizmetlerinin meyvelerini aldıklarını söyledi.

Eğitim imkanı bulamayan herkesi açıköğretim imkanlarından yararlanmaya davet eden Çomaklı, dijitalleşmenin dünyada önemli bir ivme kazandığına vurgu yaptı. Çomaklı, "Anadolu Üniversitesi dijitalleşmeyi Türkiye’de önde götüren kurumlardan bir tanesi. Dijitalleşmenin öneminin farkına vardığımız için bu konuda eğitime dönük planlamalarımız var." dedi.

Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes ise Anadolu Üniversitesini hizmetlerinden dolayı tebrik ederek, mezun olan öğrencilere gelecek yaşamlarında başarılar diledi.

Konuşmaların ardından mezun olan öğrencilere diplomaları takdim edildi. Mezun olan öğrenciler keplerini havaya fırlatarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 21:00
  1. Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı

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