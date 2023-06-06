Almanya’da AfD paniği

CDU Genel Başkanı Friedrich Merz, SPD, Yeşiller ve FDP’nin oluşturduğu koalisyon hükümetini yanlış politikalar uygulayarak AfD’yi güçlendirmekle suçladı. Hükümetin, enerji politikası, ‘Kalorifer Yasası’ olarak da bilinen ‘Bina Enerji Yasası’ planı ile sığınmacı ve düzensiz göç alanlarında ciddi hatalar yaptığını ileri süren Merz, bu nedenle de AfD’nin güçlendiğini söyledi. Merz, “Bizim, işini bilen ve görevini iyi yapan iyi bir hükümetimiz olsaydı, AfD bu kadar güçlenemezdi” derken, SPD’li Başbakan Olaf Scholz’u da koalisyonda kararsız bir tutum sergilemekle suçladı.

Merz, daha önceki dönemlerde de olduğu gibi AfD ile iş birliği yapmalarının kesinlikle söz konusu olmayacağını yineledi. Alman İkinci Televizyonu’na (ZDF) açıklamalarda bulunan Merz, “Ben CDU Genel Başkanı olduğum sürece bu parti ile kesinlikle iş birliği olmayacaktır. Bu parti yabancı düşmanıdır. Bu parti Yahudi düşmanıdır. Bizim bu partiyle de bu insanlarla da ilişkimiz olamaz. El altından da el üstünden de masa üstünde de masa altında da bu partiyle kesinlikle iş birliği yapmayacağız” dedi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

{relation id:1763141 slug:'avrupa-ulkesi-almanyanin-tercihi-tatil-icin-en-avantajli-ikinci-kilit-ulke-turkiyenin'}