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Avrupa Almanya’da AfD paniği
Avrupa

Almanya’da AfD paniği

Yeniakit Publisher
2023-06-06 10:25:00 -
Almanya’da AfD paniği

Almanya’da sağ popülist ‘Almanya için Alternatif’e (AfD) desteğin son haftalarda yapılan kamuoyu yoklamalarına göre yüzde 19’a yükselmesi, köklü partilerin tedirginliğini artırdı. AfD’nin iktidar ortağı SPD’yle aynı seviyeye ulaşarak CDU/CSU’nun ardından nerdeyse ‘ikinci güçlü parti’ konumuna yükselmesi nedeniyle, partiler arasında karşılıklı suçlamalar da yoğunlaştı.

CDU Genel Başkanı Friedrich Merz, SPD, Yeşiller ve FDP’nin oluşturduğu koalisyon hükümetini yanlış politikalar uygulayarak AfD’yi güçlendirmekle suçladı. Hükümetin, enerji politikası, ‘Kalorifer Yasası’ olarak da bilinen ‘Bina Enerji Yasası’ planı ile sığınmacı ve düzensiz göç alanlarında ciddi hatalar yaptığını ileri süren Merz, bu nedenle de AfD’nin güçlendiğini söyledi. Merz, “Bizim, işini bilen ve görevini iyi yapan iyi bir hükümetimiz olsaydı, AfD bu kadar güçlenemezdi” derken, SPD’li Başbakan Olaf Scholz’u da koalisyonda kararsız bir tutum sergilemekle suçladı.

Merz, daha önceki dönemlerde de olduğu gibi AfD ile iş birliği yapmalarının kesinlikle söz konusu olmayacağını yineledi. Alman İkinci Televizyonu’na (ZDF) açıklamalarda bulunan Merz, “Ben CDU Genel Başkanı olduğum sürece bu parti ile kesinlikle iş birliği olmayacaktır. Bu parti yabancı düşmanıdır. Bu parti Yahudi düşmanıdır. Bizim bu partiyle de bu insanlarla da ilişkimiz olamaz. El altından da el üstünden de masa üstünde de masa altında da bu partiyle kesinlikle iş birliği yapmayacağız” dedi.

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