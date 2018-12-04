0553 313 94 23

Beate Zschaepe'in nakledilmesi gündemde

Teröristleri koruyarak Türk ve Müslümanlara karşı ırkçılığa ses çıkarmayan Almanya'da, 2000-2007 yılları arasında 8 Türk, 1 Yunan ve 1 polisi öldüren örgütün üyesi olan ve cinayetlerin tek zanlısı olarak gösterilen Beate Zschaepe'in keyfine göre nakledilmesi gündemde.

04 Aralık 2018 Salı 16:01
Beate Zschaepe'in nakledilmesi gündemde

Almanya’da 8 Türk, 1 Yunan ve 1 polisin öldürüldüğü cinayetlerin tek zanlısı olarak gösterilen Beate Zschaepe, geçtiğimiz aylarda hakim karşısına çıkmış ve 10 cinayetten dolayı ömür boyu hapis cezası almıştı.

Münih'teydi

Aşırı sağcı NSU’nun üyesi olduğu belirlenen 43 yaşındaki terörist, Münih’teki Stadelheim Hapishanesi’nde kalıyordu.

Nakledilecek

Kadınlara özel olarak yapılan hapishaneden nakliye edileceğini açıklayan Zschaepe’nin avukatı Hermann Borchert, “Şu an Beate Münih’te. Fakat taşınması gündemde. Gelecek hafta Beate’yi ziyaret edeceğim ve durumu netleştireceğiz” dedi.

Evine yakın yere taşınmak istedi

2012’de Zschaepe, evine daha yakın bir hapishaneye nakliye olmak istediğini açıklamış ve resmi olarak başvuruda bulunmuştu. Alman teröristin bu talebi o zaman reddedilmiş ve “Zschaepe’nin NSU sempatizanları ve destekçileriyle iletişime geçme ihtimalini kontrol edemeyiz” açıklaması yapılmıştı.

Bild’e konuşan kaynaklar Zschaepe’nin Bavyera’daki Aichach ya da Saksonya’daki Chemnitz’e nakledilebileceğini duyurdu. Yerel basın da Zschaepe’nin Ocak ayında Chemnitz’teki hapishaneye nakledileceğini yazdı.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 16:01
  1. Almanya
  2. Beate Zschaepe
  3. ömür boyu hapis cezası
  4. NSU
  5. terörist

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çanakkale'de korkutan deprem
    1. Çanakkale'de korkutan deprem
    2. Voleybol: Kadınlar Dünya Kulüpler..
    3. İki DAEŞ'li kardeş yakalandı
    4. Araç sahiplerine müjde! 8 kuruş..
    5. "Diriliş Ertuğrul Kostümleri ve..
    6. CHP TBMM Grup Toplantısı
    7. Edirne Belediye Başkanı Gürkan, AA'nın..
    8. TL uzlaşmalı vadeli döviz satım..
    9. Kırşehir AK Parti belediye başkan..
    10. Fenerbahçe yaraları sarmak için sahaya..
    11. Selvi yüzde 98 deyip CHP ve AK..
    12. 43 hakim ve savcının görev yeri değişti
    13. Meksika'da Popocatepetl Yanardağı gaz..
    14. Yaralı kadına ilk müdahaleyi belediye..
    15. Igor Tudor, Fatih Terim'e fark attı
    16. Cumhur ittifakında oylar böyle..
    17. FETÖ'nün "cennet listesi"ne yönelik..
    18. Bosna'da savaş suçu işlemişti... 10..
    19. "Marley kimde kalacak?" davası
    20. Merkez Bankası TL uzlaşmalı vadeli..
    Ne Muharrem İnce ne de Gürsel Tekin... İşte CHP liderinin gönlündeki isim
    Ne Muharrem İnce ne de Gürsel Tekin... İşte CHP liderinin gönlündeki isim
    Türkiye için büyük tehdit! 'Derhal üs kuralım'
    Türkiye için büyük tehdit! 'Derhal üs kuralım'
    İttifak görüşmeleri sürüyor! MHP o koltuğu istiyor
    İttifak görüşmeleri sürüyor! MHP o koltuğu istiyor
    4 şehit verilen operasyon sonrası, 48 uzman çavuş hakkında dava açıldı!
    4 şehit verilen operasyon sonrası, 48 uzman çavuş hakkında dava açıldı!
    Başkan Erdoğan'dan 'sarı yelekliler' açıklaması! 'Ben niye endişeli olayım'
    Başkan Erdoğan'dan 'sarı yelekliler' açıklaması! 'Ben niye endişeli olayım'

    Günün Karikatürü

    4 Aralık 2018
    CEO duyurdu: Yerli otomobilin lastiklerine talibiz
    CEO duyurdu: Yerli otomobilin lastiklerine talibiz
    Almanya'dan pişkin savunma! Üzüntü duymuşlar
    Almanya'dan pişkin savunma! Üzüntü duymuşlar