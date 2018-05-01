Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Almanya'da 54 bin öğrenci İslam dersi alıyor

Almanya'da yapılan bir araştırmaya göre 2017-2018 eğitim-öğretim döneminde İslam'la ilgili din dersi alan öğrencilerin sayısı, iki sene öncesine göre 12 bin artarak 54 bin oldu.

01 Mayıs 2018 Salı 11:58
Almanya'da 54 bin öğrenci İslam dersi alıyor

Almanya'da Medya Entegrasyon Hizmetleri (Mediendienst Integration) isimli kuruluşun yayınladığı raporda, 2017-2018 okul döneminde İslam'la ilgili din dersi alan öğrencilerin sayısının 54 bin olduğu açıklandı. Raporda, bu rakamın 2015-2016 yılında 42 bin civarında olduğu belirtildi.

Almanya’nın 16 eyaletinden elde edilen verilere dayanarak hazırlanan rapora göre, ülke çapında 54 bin öğrenci yaklaşık 880 okulda İslam'la ilgili din dersi alıyor. Buna ek olarak yaklaşık 800 öğrenci de Alevilik ile ilgili din dersi alıyor.

Rapora göre, Almanya'da dokuz eyalette okullarda genel İslam din dersi verilirken, iki eyalette öğrenciler mensup oldukları mezhebe göre din dersi alabiliyor. Ülkenin beş eyaletinde ise İslam'la ilgili hiçbir ders verilmiyor. 

Kuzey Ren-Vestfalya'da yarısı eyalet Kültür Bakanlığı tarafından atanan temsilcilerle diğer yarısı Müslüman dernekleri temsilcilerinden oluşan kurul, okullarda okutulacak din derslerinin içeriği ve bu dersleri kimin vereceğine karar veriyor. Baden-Württemberg eyaletinde Müslüman derneklerinin de temsil edildiği kurul, okul aile birliklerinin yürüttüğü projelere eşlik ediyor.

Hamburg ve Bremen'de öğrencilerin bağlı olduğu mezhebe göre din dersi veriliyor. Hamburg'da bu dersler Protestan Kilisesi tarafından organize edilirken, Bremen'de bu görevi eyalet yönetimi üstleniyor. Almanya’nın doğusunda yer alan Saksonya, Saksonya-Anhalt, Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern ve Brandenburg eyaletlerinde ise İslam'la ilgili ders verilmiyor.

Kaynak: TRT Haber

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 11:58
  1. Almanya
  2. Kilis
  3. Kültür Bakanlığı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Artvin'de korku dolu anlar! Boğa aralarına daldı
    1. Artvin'de korku dolu anlar! Boğa..
    2. 24 Haziran için ilk adaylık başvurusu..
    3. KİPTAŞ’ın ucuz ev hamlesi sürecek
    4. Kamalak’tan polise suç duyurusu
    5. Elon Musk'a ağır darbe! Görevden..
    6. Nevşin Mengü algı yapmaya çalıştı,..
    7. ABD Suriye’de kaybetti! Dengesi fena..
    8. Emniyet açıkladı: Çok sayıda gözaltı var
    9. 12 milyon konut sahibi heyecanlı! İmar..
    10. Takımda kalıyor mu? Fenerbahçe'den..
    11. Bekir Coşkun'dan skandal 1 Mayıs..
    12. Çavuşoğlu'ndan kritik Suriye görüşmesi
    13. Bülent Arınç seçim tahminini açıkladı
    14. MÜSİAD’ın SAMEKSİ 0.9 artışla 53.7’ye..
    15. Babet ayakkabı giyenler dikkat!
    16. IKEA Kartal mağazası 4 Mayıs’ta açılıyor
    17. Seçim öncesi Gülen’in gözden kaçan..
    18. Kılıçdaroğlu'ndan adaylık açıklaması:..
    19. Isparta'da şenliği fırsat bilen..
    20. Düğünde feci cinayet! Damadı kalbinden..
    İran Devrim Muhafızları'nın bulunduğu tugaya saldırı: 38 ölü 57 yaralı!
    İran Devrim Muhafızları'nın bulunduğu tugaya saldırı: 38 ölü 57 yaralı!
    Türkiye'nin büyük kozu! Batı artık iki kez düşünecek
    Türkiye'nin büyük kozu! Batı artık iki kez düşünecek
    CHP adayı belli oldu! Erdoğan mutluluktan çıldıracak
    CHP adayı belli oldu! Erdoğan mutluluktan çıldıracak
    Büyük indirim! Depolar 25 TL ucuza dolacak
    Büyük indirim! Depolar 25 TL ucuza dolacak
    Özbekistan Cumhurbaşkanı'ndan tarihi itiraf: Size çok yanlış yaptık
    Özbekistan Cumhurbaşkanı'ndan tarihi itiraf: Size çok yanlış yaptık

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Skandal sözler! "Utanıyorum... Ülke batsa umurumda değil"
    Skandal sözler! "Utanıyorum... Ülke batsa umurumda değil"
    Devlet Bahçeli'nin mutlu günü! 11. cisini satın aldı
    Devlet Bahçeli'nin mutlu günü! 11. cisini satın aldı