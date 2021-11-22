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Avrupa Almanya’da 5. dalga korkusu hakim oldu: Vaka sayılarında rekor artış yaşanıyor!
Avrupa

Almanya’da 5. dalga korkusu hakim oldu: Vaka sayılarında rekor artış yaşanıyor!

Almanya’da delta varyantının yayılmaya devam etmesiyle birlikte vaka sayılarında rekor sayıya ulaşıldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-22 16:14:00 -
Almanya’da 5. dalga korkusu hakim oldu: Vaka sayılarında rekor artış yaşanıyor!

Almanya’nın doğu ve güneyinde yaşanan artış nedeniyle ülkede beşinci bir dalganın yaşanma korkusu hakim oldu.  

Almanya beşinci dalganın eşiğinde

Dördüncü dalgayla mücadele ederken Alman Robert Koch Enstitüsü Başkanı Lothar Wieler, yeterli sayıda aşılanmanın olmadığını ve bu şekilde devam etmesi halinde beşinci dalgadan kaçınmanın mümkün olmadığına dikkat çeken. 

Son 24 saatteki 42 bin 727’lik vaka kaydedilmesini hatırlatan Wieler, çıkış yolu olarak aşıyı gösterdi.  

Öte yandan konuya ilişkin konuşan Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, "Yıl sonuna kadar herkes ya aşılanacak ya iyileşecek ya da ölecek" dedi. Spahn, Biontech aşısına üst sipariş sınırı uygulamasını savundu.

 

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