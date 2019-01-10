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Almanya'da 3 havalimanında uyarı grevi yapıldı

Köln-Bonn, Düsseldorf ve Stuttgart havalimanlarında güvenlik personelinin yaptığı bir günlük uyarı grevi nedeniyle yaklaşık 110 bin yolcu mağdur oldu

10 Ocak 2019 Perşembe 14:47
Almanya'da 3 havalimanında uyarı grevi yapıldı

KÖLN (AA) - Almanya'da Köln-Bonn, Düsseldorf ve Stuttgart havalimanlarında güvenlik personeli bir günlük uyarı grevi yaptı.

Ver.di sendikasına bağlı çalışanların düzenlediği grevler nedeniyle Köln'de 131, Düsseldorf'ta 370 ve Stuttgart'da 142 iniş ve kalkış yapılamazken, grevlerden dolayı yaklaşık 110 bin yolcunun mağdur olduğu belirtildi.

Havayolu şirketlerinin uçuşların iptal edildiğine ilişkin yolcuları bilgilendirmesi nedeniyle havalimanlarında yoğunluk oluşmadı.

Ver.di sendikası, kontrol noktalarında görev yapan çalışanlara saat ücreti olarak 20 avro talep ediyor. İşveren ise yıllık yüzde 1,8-2 oranında zam teklifinde bulunuyor. İşverenin teklifini kabul edilemez bulan sendika, bu nedenle grev kararı aldığını açıkladı.

Taraflar 23 Ocak'ta yeniden masaya oturacak. Bu buluşmada da bir sonuç elde edilemezse, sendikanın ülke genelinde ve daha uzun süreli grev çağrısı yapması bekleniyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 14:47
  1. Alman havalimanlarında grev
  2. uyarı grevi

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