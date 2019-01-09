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Almanya'da 3 havalimanında uyarı grevi yapılacak

Grevden 110 bin yolcu etkilenecek

09 Ocak 2019 Çarşamba 14:39
Almanya'da 3 havalimanında uyarı grevi yapılacak

BERLİN (AA) - Almanya'da, Verdi sendikasınca Düsseldorf, Köln-Bonn ve Stuttgart Havalimanlarında görev yapan güvenlik personelinin yarın uyarı grevi yapacağı bildirildi.

Verdi'den yapılan açıklamada, yarın üç havalimanında tüm gün sürecek bir uyarı grevi gerçekleştirileceği ifade edildi.

Grevden yaklaşık 110 bin yolcunun etkileneceği belirtilen açıklamada, bu durumun hava trafiğini de etkileyeceği kaydedildi.

Sendika, kontrol noktalarında görev yapan çalışanlara saat ücreti olarak 20 avro talep ediyor. İşveren ise yıllık yüzde 1,8-2 oranında zam teklifinde bulunuyor. İşverenin teklifini kabul edilemez bulan sendika, bu nedenle grev kararı aldığını belirtti.

Taraflar 23 Ocak'ta yeniden masaya oturacak. Bu buluşmada da bir sonuç elde edilemezse, sendikanın ülke genelinde ve daha uzun süreli grev çağrısı yapması bekleniyor.

Pazartesi günü de Berlin'deki havalimanında 4 saatlik uyarı grevi yapılmış, 60'tan fazla uçuşun iptal edildiği grev nedeniyle birçok yolcu mağdur olmuştu.

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Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 14:39
  1. Almanya
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