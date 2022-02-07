Almanya’da 3 doz aşı zorunlu hale getiriliyor!

Almanya’da hükümetin Korona salgınıyla mücadelede önem verdiği aşı zorunluluğunun çerçevesi belli olmaya başladı. Geçen ay Meclis’te yapılan bir oturumda aşı zorunluluğuyla ilgili görüşlerini açıklayan hükümet, bu konuyla ilgili yasa tasarısının ana çerçevesini tamamladı. Buna göre koalisyon hükümetinden üç ayrı partiden yedi milletvekilinin hazırladığı yasa taslağında, aşı zorunluluğunun belli dozda uygulanması ve süreli olması planlanıyor.

''18 yaşından büyükleri kapsıyor”

Hükümet adına hazırlanan Aşı Zorunluluğu yasa tasarısı 18 yaşından büyük herkesin aşılanmasını içeriyor. Aşılamanın üç doz olması ve 31 Aralık 2023’e kadar sınırlandırılması da yasada öngörülüyor. Yasa taslağının hazırlayanlardan biri olan Yeşiller Partisi federal Meclis milletvekili Till Steffen, amaçlarının yasayla birlikte mümkün olduğu kadar çok insanı aşı yaptırmaya yönlendirmek olduğunu söyledi. Steffen, yasanın tanıtılması ve uygulanması konusunda üyelerini bilgilendirmeleri için sağlık sigortalarıyla daha sıkı iş birliği yapacaklarını ifade etti.

Yasa tasarısında, aşı yaptırmadığı için para cezası alan bir kişinin, ceza bildiriminden itibaren altı hafta içinde aşıyı yaptırması durumunda, para cezasının iptal edilmesi de yer alıyor. Steffen, Yeşilleri Partisi Meclis grubunda bu kilit noktalar için büyük bir çoğunluğun destek verdiğini söyledi. Till Steffen, yasa taslağının önümüzdeki hafta Meclis’e sunulmasının planlandığını da ifade etti. Aşı zorunluluğuyla ilgili oylamanın mart ayında federal Meclis’de yapılması planlanıyor. Yasa tasarısında ayrıca, aşı yaptıracakların Almanya’da onay almış aşılardan istediğini seçme özgürlüğüne de sahip olacakları yer alıyor.

Kaynak:Hürriyet Avrupa