0553 313 94 23

Almanya'da 3 camiye bomba ihbarı

Münih'te 2 cami ile İserlohn'daki bir camiye bomba ihbarı yapıldı- Camilere gelen tehdit yazısında, "Biz elimizden geldiği kadar çok sayıda Müslümanı yok edeceğiz" ifadesi yer aldı- Münih'teki ihbarların asılsız olduğu anlaşılırken İserlohn'da bomba imha ekiplerinin çalışması sürüyor

11 Temmuz 2019 Perşembe 19:57
Almanya'da 3 camiye bomba ihbarı

KÖLN (AA) - Almanya'nın Münih kentinde iki, İserlohn kentinde bir camide bomba ihbarları nedeniyle arama yapıldı.

İkisi Türklere, biri de Araplara ait olan camilere gelen tehdit yazısında, "Bombayı bulmak ve etkisiz hale getirmek için yaklaşık 240 dakikanız var. Biz elimizden geldiği kadar çok sayıda Müslümanı yok edeceğiz." ifadesi yer aldı.

- Münih'te iki cami boşaltıldı

Münih yakınlarındaki Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Passing Hacı Bayram Camisi'ne yerel saatle 12.03'te aşırı sağcı bir örgütten gelen elektronik postada, camiye yerleştirilen plastik patlayıcının 16.00'da patlatılacağı belirtildi.

Tehdit üzerine tahliye edilen camide 40 polis ve köpeklerle bomba araması yapıldı. Arama sırasında camiye giriş ve çıkışlar kapatılırken, çevredeki çalılıklar ve çöp kutularında da arama gerçekleştirildi.

Polis, iki saat süren aramada ihbara ilişkin bir kanıt bulunamadığını açıklayarak güvenlik çemberini kaldırdı.

Münih'te Araplara ait bir başka camiye de aynı şekilde bomba ihbarında bulunulduğu ve caminin tahliye edilerek polisin arama yaptığı bildirildi.

Bomba ihbarının asılsız çıkması üzerine caminin tekrar ibadete açıldığı kaydedildi.

- İserlohn'da aramalar sürüyor

Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde bulunan İserlohn kentindeki DİTİB Camisi'ne de benzer bir bomba ihbarında bulunuldu.

Yerel saatle 14.30'da camiye bomba yerleştirildiğine dair ihbarın yer aldığı elektronik postanın polise bildirilmesi sonucu olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

Caminin bulunduğu bölgedeki tüm yollar trafiğe kapatılırken, Krefeld ile Düsseldorf kentlerinden özel bomba imha ekiplerinin buraya gönderilmesi istendi.

Düsseldorf'tan yola çıkan ekiplerin trafiğe takılması dolayısıyla caminin bulunduğu bölgeye ulaşamaması sonucu aramanın geciktiği ve şehir trafiğinde adeta bir kaosun yaşandığı belirtildi.

Bölge itfaiyesi önlem olarak çevredeki bir ilköğretim okulunda geçici kamp oluşturdu. Özel ekiplerce bomba aramasının sürdüğü bildirildi.

Köln'deki DİTİB Genel Merkezi ve Köln Merkez Camisi'ne de 9 Temmuz'da benzer bir ihbar yapılmış, aramalar sonucu ihbarın asılsız olduğu anlaşılmıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 19:57
  1. camilere bomba ihbarı
  2. Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB)

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çorum'da şiddetli yağış ve fırtına
    1. Çorum'da şiddetli yağış ve fırtına
    2. İngiltere diplomatik yazışmaları..
    3. İngiltere diplomatik yazışmaları..
    4. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme..
    5. Futbol: Hazırlık maçı
    6. Çorum’da fırtına dehşeti
    7. Suriye sınırına askeri sevkıyat sürüyor
    8. Srebrenitsa soykırımının 24. yılı
    9. AK Parti MKYK toplantısı
    10. AK Parti MKYK Toplantısı
    11. NATO boru hattından yakıt çalan 5 kişi..
    12. Kozan’da 15 Temmuz şehidi polis kabri..
    13. İsrail'in şehit ettiği Filistinli..
    14. Eski TBMM Başkanı Kahraman: “15 Temmuz..
    15. Haseke’deki patlamada 11 kişi yaralandı
    16. Kandıra’nın göletlerine 10 bin adet..
    17. Almanya'da 3 camiye bomba ihbarı
    18. Putin ile Zelenskiy Ukrayna'nın..
    19. Suudi Arabistan'dan skandal Türkiye..
    20. ABD'den Venezuela'ya yeni bir yaptırım..
    21. Mısır'da "yabancı yatırımcıya..
    22. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi..
    23. 15 dakikalık yağış ve fırtına hayatı..
    24. Meksika'da heyelan: 7 ölü
    25. AK Parti MKYK Toplantısı
    26. Aracı yandı, sadece ruhsatı..
    27. Fransa Bisiklet Turu
    28. Ordu için kuvvetli sağanak ve fırtına..
    29. Beyaz Masa Gerze’de faaliyete başladı
    30. Kamu Denetçiliğine yoğun başvuru
    Ahmet Davutoğlu'nun parti kurması halinde alacağı oyu açıkladı
    Ahmet Davutoğlu'nun parti kurması halinde alacağı oyu açıkladı
    Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan açıklaması!
    Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan açıklaması!
    İBB'de üst düzey istifa!
    İBB'de üst düzey istifa!
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku

    Günün Karikatürü

    11 Temmuz 2019
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap