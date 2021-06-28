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Almanya’da 272 polisin aşırı sağ bağlantısı nedeniyle soruşturma başlatıldı
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Avrupa Almanya’da 272 polisin aşırı sağ bağlantısı nedeniyle soruşturma başlatıldı
Avrupa

Almanya’da 272 polisin aşırı sağ bağlantısı nedeniyle soruşturma başlatıldı

Almanya’da en az 272 polis hakkında aşırı sağla bağlantılı oldukları veya aşırı sağcı suçlar işledikleri gerekçesiyle soruşturma yapılıyor.

Yeniakit Publisher
2021-06-28 20:36:00 -
Almanya’da 272 polisin aşırı sağ bağlantısı nedeniyle soruşturma başlatıldı

“Welt am Sonntag” gazetesinin haberinde, ülkedeki emniyet teşkilatlarında aşırı sağcılığın sanıldığından daha yaygın olduğu belirtildi. Gazetenin federal hükümetin ve eyaletlerdeki adalet ve içişleri bakanlıklarından aldığı bilgilere dayandırdığı haberde, şu an en az 272 polis hakkında aşırı sağla bağlantılı oldukları veya aşırı sağcı suç işledikleri suçlamasıyla soruşturma yapıldığı aktarıldı. Haberde, bunun hem yargı hem de disiplin soruşturmalarını kapsadığı ifade edildi.

Almanya İçişleri Bakanlığının, Federal Polis Teşkilatında ve Federal Kriminal Dairesinde 36 polis hakkında disiplin soruşturması yapıldığı bilgisini paylaştığı belirtilen haberde, eyaletlerin bu sayıyı 236 olarak verdiği belirtildi. Saarland eyaletinin ise bilgi paylaşmadığı kaydedilen haberde, bu konuda tam bir değerlendirmenin mümkün olmadığı için Almanya genelinde gerçek şüpheli sayısının daha yüksek olduğunun tahmin edildiğine dikkat çekildi. Haberde, bunun dışında 36 polis hakkında silah yasasını ihlal ettikleri suçlamasıyla soruşturma yürütüldüğü aktarıldı.

Federal Meclis Milletvekilleri Olayların Kararlılıkla Aydınlatılmasını İstedi

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Milletvekili Roderich Kiesewetter federal düzeyde ve eyaletlerde polisler hakkındaki her aşırı sağcı şüphenin takip edilmesi gerektiğine işaret ederek, bunların doğrulanması durumunda gerekli tedbirlerin alınmasını istedi. Yeşiller Partisi Milletvekili İrene Mihalic ise bu sayıların endişe verici olduğunu vurgulayarak, birçok olayın hala bilinmediğini söyledi. Mihalic, “Bu nedenle polis memurları arasındaki anayasa karşıtı tutumlara ilişkin bilimsel bir araştırmaya ihtiyacımız var.” ifadesini kullandı.

Almanya’da son dönemde internetteki sohbet gruplarında aşırı sağcı içerikler paylaştıkları gerekçesiyle çok sayıda polis hakkında soruşturma yürütüldüğü bildirilmişti. Hessen eyaletinin İçişleri Bakanlığı, aşırı sağcılıkla suçlanan polislerle ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde, şüpheli polis sayısının 49’a yükseldiğini açıklamış ayrıca Frankfurt Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Timinin (SEK) lağvedildiğini duyurmuştu. Federal Mecliste (Bundestag) görevli birçok polisin de aşırı sağcı söylemlerde bulunduğu veya anayasaya aykırı davranışlar sergilediği iddia edilmişti. 

 

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