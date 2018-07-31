0553 313 94 23

Almanya'da 25 kişilik 'düşman' liste ortaya çıktı

Almanya'da 2011 senesinden sonra aşırı sağcı oluşumlara yönelikpolis aramalarında 25 binden fazla kişinin bilgilerinin yer aldığı "düşman" listelerinin ele geçirildiği bildirildi.

31 Temmuz 2018 Salı 13:59
Almanya'da 25 kişilik 'düşman' liste ortaya çıktı

Almanya'da 2011'den sonra aşırı sağcı oluşumlara yönelik  polis aramalarında 25 binden fazla kişinin bilgilerinin yer aldığı "düşman" listelerinin ele geçirildiği bildirildi.

"Redaktionsnetzwerk" adlı gazeteciler ağının haberine göre, Sol Partinin verdiği soru önergesine Alman hükümetinin verdiği cevapta, aşırı sağcı oluşumların 25 binden fazla kişinin isimlerinin yer aldığı "düşman" listeleri hazırladığı aktarıldı.

Listelerde kişilerin isim, adres ve telefon numaraların yer aldığı belirtilen cevapta, listelerin 2011'den sonra aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü, "Nordkreuz" oluşumu ile 3  aşırı sağcı gruba yönelik yapılan aramalarda ele geçirildiği kaydedildi.

Cevapta, Alman güvenlik makamlarının bu listelerde isimleri yer alan kişilerden sadece 3'ünü bilgilendirdiği aktarıldı.

Sol Parti Milletvekili Martina Renner, aşırı sağcı terör tehlikesinin güvenlik makamları tarafından görmezden gelindiğini belirterek, Federal Kriminal Dairesinin sadece 3 kişiyi bilgilendirmesini de eleştirdi.

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 13:59
  1. Almanya
  2. düşman listesi
  3. NSU

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Makedonya'dan flaş karar! NATO ve AB'ye girmek için isim değiştiriyorlar!
    1. Makedonya'dan flaş karar! NATO ve..
    2. O ülkede basın açık açık yazdı:..
    3. İstanbul üniversiteleri taban puanları..
    4. Konya'da 12 yaşındaki kıza 7 köpek..
    5. Türkiye'yi tehdit eden Amerika'dan bir..
    6. NBA efsanesi açıkladı: Kobe Bryant..
    7. Belçika'da futbol sahasında canlı..
    8. MCBÜ Manisa Savunma Sanayisi Teknoloji..
    9. SGK'dan kritik uyarı: Tarihi fırsatı..
    10. ABD'den 'Nikaragua yönetimine' sert..
    11. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi taban..
    12. Bursa Uludağ Üniversitesi taban..
    13. BM'den Suudi Arabistan'a çağrı:..
    14. 300 Hristiyan'ı koruyan imama Devlet..
    15. Mesai arkadaşının bıçakladığı polis..
    16. Yaşlı adamı öldüresiye dövdü! Serbest..
    17. MEB 5 bin ücretli öğretmen mülakat..
    18. Kütahya'da otomobil devrildi: 5 kişi..
    19. Mersin'de sıcak dakikalar: 7 yaralı
    20. Muş'ta PKK'ya operasyon
    Fethullah Gülen nereye gömüldü? Fetullah Gülen son dakika öldü
    Fethullah Gülen nereye gömüldü? Fetullah Gülen son dakika öldü
    2018 POMEM PÖH alımları ne zaman PÖH polis başvuru şartları nedir?
    2018 POMEM PÖH alımları ne zaman PÖH polis başvuru şartları nedir?
    Kurban fiyatları 2018 diyanet kurbanlık fiyatları
    Kurban fiyatları 2018 diyanet kurbanlık fiyatları
    LGS tercih sonuçları ile nakil işlemleri ne zaman yapılacak?
    LGS tercih sonuçları ile nakil işlemleri ne zaman yapılacak?
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    YKS TYT AYT 2018 sınav sonuçları açıklandı!
    YKS TYT AYT 2018 sınav sonuçları açıklandı!